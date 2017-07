Gaúcha Rafa Brites é a nova integrante do "Vídeo Show"

Mudança 24/07/2017 | 09h42 Atualizada em

A repórter Rafa Brites é a nova integrante do Vídeo Show, programa exibido nas tardes da Globo. Casada com o jornalista Felipe Andreoli, apresentador do Esporte Espetacular, a gaúcha estava no time do Mais Você desde 2014. Rafa também participou do SuperStar, atração comandada por outra gaúcha, Fernanda Lima.

— Estou animada com a oportunidade. É um programa que traz informação, com muita leveza e alegria, e que tem muito carinho do público e dos talentos da casa — contou a jornalista em entrevista ao Gshow.

Leia mais:

Rafa Brites mostra barrigão e fala sobre a gravidez: "Carinho por tudo que envolve este momento"

Pouco glamour, muito humor: Rafa Brites conta por que fala na maternidade real em suas redes sociais



Nas redes sociais, Rafa escreveu um texto de agradecimento a Ana Maria Braga e à produção do Mais Você.

"Passe para o lado para ver um pouquinho de tudo o que viví no #MAISVOCÊ , o que eu viví com essas pessoas! Vcs @vivi—de—marco e @anamaria16 mudaram minha vida! Nunca concordei com a ideia de que trabalho e vida pessoal são coisas distintas. É no trabalho que passo a maior parte da vida! São essas pessoas que convivo mais que minha família, que desabafo meus problemas e conto meus sonhos...

Eu vendi banana na feira, conversei com moradores de rua, subi em balão, pesquisei sobre câncer, acompanhei grandes chefs de cozinha, passei por muitas cidades do Brasil... Nós trabalhamos MUITO! Acho que quando as pessoas assistem nem percebem que aqueles minutos de matéria levaram DIAS de produção gravação, edição e por fim toda a dedicação do pessoal do ao vivo e lógico da Ana que orquestra tudo isso com maestria.

O Mais Você me fez um ser humano melhor, ele me fez olhar mais para o lado e perceber o outro, a diversidade a realidade fora da minha caixinha de vidro de menina branca da classa A. Eu fiz amigos para a vida toda.

Meus dias foram felizes com vcs Malice , Tuca,Déia, Ligia,Pati, Clebão,Marcel, Oliva Jorginho,Alvaro,Toninho,Poveda,Carlinhos,Carpão,Jó,meus colegas repórteres amados... toda a galera do RJ, que convivi menos mas agora que mudei pra cá vão ter que me aguentar enchendo o saco pra almoçar né?

OBRIGADA por me ensinarem TANTO sobre TV , parceria, amizade, competência, profissionalismo, solidariedade!

Revendo essas poucas fotos desses 3 anos me emocionei (tipo to aos prantos, mandando audio para todos)... e só espero que levem de mim pelo menos um pouquinho de Tudo o que estou levando de vcs! AMOR!"

Minha nova jornada #VIDEOSHOW Não vejo a hora de estrear nesse programa tão querido por todos! Ps: em breve (óbvio) textão emocionado de agradecimento ao meu amado Mais Você Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites) em Jul 20, 2017 às 7:00 PDT

Rafa e Andreoli são pais de Rocco, de seis meses, e se mudaram para o Rio de Janeiro em março. Ainda não foi divulgado o dia de estreia da gaúcha no Vídeo Show.

Luz dos meus olhos! Meu gulízinho, meu polaquinho! Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites) em Jun 21, 2017 às 6:35 PDT

¿¿ cumpadi @andreolifelipe Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites) em Jul 1, 2017 às 6:40 PDT

Leia outras notícias em ZH