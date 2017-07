Giane Guerra: ranking do Procon aponta preço da gasolina em mais de 50 postos de Porto Alegre

Economia 24/07/2017 | 14h21 Atualizada em

O Procon de Porto Alegre divulgou um ranking com os preços da gasolina comum em 53 postos de combustível de Porto Alegre. A pesquisa foi encerrada nesta segunda-feira (24) e pode ocorrer alteração de valores a qualquer momento.

A tabela serve, portanto, apenas como referência. Também pode ocorrer mudança de valor conforme a forma de pagamento: há postos na Capital oferecendo desconto para quem pagar à vista. Diretora-executiva do órgão, Sophia Vial explica que o objetivo é estimular o consumidor a pesquisar preços:

– Esta atitude estimula a concorrência entre os postos.

É a primeira vez que o Procon de Porto Alegre divulga o ranking, mas quer fazê-lo com mais frequência. O motivo agora foi a elevação antecipada de preços ocorrida na sexta-feira (21), pouco depois de ter sido publicado o decreto do governo federal que elevou o Pis/Cofins dos combustíveis. Inclusive, postos de combustível foram notificados e devem apresentar as notas até as 18h.

Confira o ranking:

Mais barato: Avenida Getúlio Vargas, 627 - posto Fit - R$ 3,789

Avenida Getúlio Vargas, 525 - BR - R$ 3,859

Avenida Farrapos, 1.122 - Freeoil - R$ 3,88

Avenida Farrapos, 440 - Megapetro - R$ 3,919

Avenida Cristóvão Colombo, 1.253 - Ale - R$ 3,919

Avenida Assis Brasil, 363 - Rodoil - R$ 3,919

Avenida Getúlio Vargas, 1.066 - BR - R$ 3,929

Avenida Assis Brasil, 7.251 - Ely - R$ 3,959

Avenida Assis Brasil, 7.631 - Posto Davi - R$ 3,959

Avenida Assis Brasil, 516 - Shell - R$ 3,959

Avenida Aparício Borges, 2.963 - Com Best - R$ 3,960

Rua José do Patrocínio, 707 - BR - R$ 3,960

Avenida Nonoai, 713 - BR - R$ 3,960

Avenida Cavalhada, 4.260 - sem bandeira - R$ 3,969

Avenida Cavalhada, 2.490 - Megapetro - R$ 3,97

Avenida Getúlio Vargas, 1.737 - Shell - R$ 3,979

Avenida Bento Gonçalves, 943 - Ipiranga - R$ 3,979

Avenida Bento Gonçalves, 2.599 - BR - R$ 3,979

Avenida Aparício Borges, 1.768 - BR - R$ 3,998

Avenida Assis Brasil, 5.023 - Shell - R$ 3,999

Avenida Assis Brasil, 6.389 - Ipiranga - R$ 3,999

Avenida Assis Brasil, 8.207 - Ipiranga - R$ 3,999

Avenida Assis Brasil, 8.620 - Ipiranga - R$ 3,999

Avenida Assis Brasil, 6.032 - Shell - R$ 3,999

Avenida Assis Brasil, 1745 - Ipiranga - R$ 3,999

Avenida Bento Gonçalves, 1.850 - BR - R$ 3,999

Avenida Bento Gonçalves, 1.960 - Ipiranga - R$ 3,999

Rua Dr. Carlos Barbosa, 1.218 - Ipiranga - R$ 3,999

Avenida Cavalhada, 3.021 - Ipiranga - R$ 3,999

Avenida Ipiranga, 6.900 - Shell - R$ 4,079

Avenida Farrapos, 361 - Ipiranga - R$ 4,099

Avenida Farrapos, 2.099 - Shell - R$ 4,099

Avenida Cristóvão Colombo, 1.867 - Ipiranga - R$ 4,099

Avenida Assis Brasil, 3.801 - Ipiranga - R$ 4,099

Avenida Assis Brasil, 6.853 - Shell - R$ 4,099

Avenida Assis Brasil, 9.216 - BR - R$ 4,099

Avenida Assis Brasil, 3.248 - Essen - R$ 4,099

Avenida Assis Brasil, 2.704 - Shell - R$ 4,099

Avenida Ipiranga, 999 - BR - R$ 4,099

Avenida Cristiano Fischer, 1.950 - Inca - R$ 4,139

Avenida Benjamin Constant, 766 - BR - R$ 4,15

Avenida Ipiranga, 1770 - Shell - R$ 4,179

Rua Ramiro Barcelos, 238 - Shell - R$ 4,179

Avenida José de Alencar, 399 - Ipiranga - R$ 4,179

Avenida Bento Gonçalves, 5.300 - Shell - R$ 4,179

Avenida Bento Gonçalves, 4.985 - Ipiranga - R$ 4,179

Avenida Bento Gonçalves, 4.937 - Ipiranga - R$ 4,179

Avenida Borges de Medeiros, 2.055 - Shell - R$ 4,179

Avenida Ipiranga, 6.111 - Shell - R$ 4,179

Avenida Farrapos, 265 - BR - R$ 4,199

Avenida Cristóvão Colombo, 128 - Ipiranga - R$ 4,199

Avenida Ipiranga, 435 - Ipiranga - R$ 4,199

Avenida Borges de Medeiros, 2.205 - Ipiranga - R$ 4,199