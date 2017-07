Guerrinha: "Renato equilibrou um grupo que está unido e focado"

Guerra Total 21/07/2017 | 07h31 Atualizada em

Agradou em cheio

Mesmo sem Geromel, Michel e Luan, o Grêmio não desafinou em Salvador. Passou pelo Vitória ao natural, e provou que está bem servido no elenco para os primeiros socorros numa competição tão longa como é o Brasileirão.

Méritos ao técnico Renato Portaluppi, que conseguiu equilibrar um time, utilizando um grupo que está unido e focado em busca de vitórias dentro e fora da Arena. Isso pode fazer a diferença na hora de fechar a conta.

Referência - Mais uma contratação.

Após um breve namoro e rápido noivado, Inter e Leandro Damião colocaram alianças.

Bem conhecido do torcedor que veste vermelho, o atacante chega no Beira-Rio para provar que ainda não é ex-jogador e que pode ajudar o clube a voltar para a elite em 2018.

Gordura - Já era esperado.

Após um início fora da curva, com mais de 90% de aproveitamento, o Corinthians começa a ficar com menos gordura e já enxerga o Grêmio, vice-líder, no retrovisor.

Ainda é bem confortável a situação do Timão, o único invicto, mas o empate contra o Avaí mostrou que a diferença não era tão grande como vinha sendo.

Guilhotina - Com uma bolinha assustadora, o Coritiba levou 4 a 0 da Ponte Preta, aproximou-se da pior zona da tabela e fez o que a maioria faz quando a água bate no queixo: demitiu o técnico Pachequinho.

A troca do comandante, que já vinha sendo pedida faz algum tempo por boa parte da torcida, é a esperança de melhores dias e do fim do perigo de rebaixamento.

Perguntinha - O Vitória vai escapar da degola?