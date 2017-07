Guri de Uruguaiana fala sobre diferenças de um amigo para um melhor amigo

Só se fala noutra coisa 22/07/2017 | 08h01 Atualizada em





Em qual categoria o Licurgo se encaixa? Foto: Divulgação / Artebiz

Pitaco



Buenas!

Na quinta-feira passada, foi o Dia do Amigo.

Por isso, preparei uma lista de diferenças entre amigos e melhores amigos. Dá só uma conferida logo abaixo!

Leia outras colunas do Guri de Uruguaiana



Amigo



No churras, guarda o último pedaço de picanha pra ti.

Pega algo emprestado, mas devolve.

Tira a bebida da tua frente quando tu começa a ficar bêbado.

Pede para pegar algo na geladeira da tua casa.

Te parabeniza pelo namoro, noivado, casamento...

Te empresta uns pilas quando tu precisas.

Não deixa tu entrares numa briga.

Melhor amigo

Come o último pedaço na tua frente, rindo da tua cara!



Perde aquilo que pegou emprestado e ainda diz: "Bah, nem sei onde botei".

Fica borracho junto contigo e ainda paga a saideira!

Já sai abrindo e ainda reclama de que a geladeira tá vazia.

Te pergunta: "Tu tá ficando louco de fazer isso?".

Te dá logo o dinheiro, porque sabe que tu nunca vai devolver mesmo.

Entra na briga contigo sem nem saber o motivo!

Causos da Fronteira

Este causo aconteceu lá no Alegrete. Genésio e Juvenal foram amigos a vida inteira. Por isso, no velório do Juvenal, o Genésio quis fazer um discurso.

Acontece que, ao se levantar, à beira do caixão para fazer o pronunciamento, a dentadura do Genésio escapuliu e foi parar junto ao defunto. Pra não pagar mico, Genésio falou:

— Vai em paz, amigo! E leva contigo o meu último sorriso.

Agenda

Chê, te liga na agenda dos meus próximos shows!

— Neste domingo: Estância Velha — Sociedade Canto Lyra

— 27/7: São Leopoldo Fest — Centro de Eventos de São Leopoldo

— 29/7: Ivoti — Sociedade de Canto Harmonia

Adeus, Paulo Sant'ana...

Nesta semana, perdemos Paulo Sant'Ana, um dos grandes ícones do jornalismo gaúcho, o cronista que fez uma geração inteira abrir o jornal de trás pra frente.

Agora, o céu está mais azul. Fica aqui a minha homenagem a este baita gaúcho!

Leia outras colunas do Guri de Uruguaiana