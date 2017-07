Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 15/07/2017 | 00h01 Atualizada em

Comente seus planos com as pessoas próximas, porém, não deixe que as opiniões delas afetem seus movimentos. Esse será um exercício interessante para você verificar o alcance de seu poder de manter o foco.



É preciso você verificar os assuntos práticos que terão de ser encarados para fazer o que tem em mente. Uma coisa é a maneira com que a mente apresenta a realidade, outra é a realidade que o corpo há de administrar.



Procure fazer tudo que for possível contando apenas com sua força e recursos pessoais e, só depois que tiver esgotado esse movimento, peça ajuda a alguém. Provavelmente você verá que isso terá se tornado desnecessário.

Você verá que, de vez em quando, não importa quão fundamentadas sejam as certezas em que se baseiam as atitudes que você tomar, em determinado momento da ação as coisas mudam e você precisa rever essas certezas.

No meio de conversas informais acabam sendo trazidos à tona alguns assuntos de grande importância. Procure tratar isso com cuidado, não se entusiasmando demais e falando o que ainda precisaria ser guardado em segredo.

Neste momento, os riscos parecem ser suaves e fáceis de administrar, mas essa é uma imagem mental que você precisa verificar detalhadamente à medida em que começar a tomar as atitudes pertinentes. Tudo com cuidado.



Falar de coisas que entusiasmam é uma situação que nutre a vontade de se lançar à atividade. Porém, em muitos casos as pessoas atiçam a vontade das outras, mas na hora de agir se recolhem e se fingem de mortas.

São variados os assuntos que precisam ser tratados hoje. Em primeiro lugar, não pretenda ter sucesso em tudo que fizer, apenas faça o necessário, dando o seu melhor e se desapegando o máximo possível dos resultados.



Procure combinar tudo direito com as pessoas envolvidas em seus projetos de vida, mas não fique apenas com a palavra delas, procure, também, verificar a cada passo se o combinado continua valendo ou se algo mudou.

Antes de se lançar com entusiasmo ao que pareceria ser uma grande oportunidade, procure verificar todos os detalhes práticos que teriam de ser administrados para chegar lá. Tudo pode ser mais complexo do que parece.

É importante abrir o coração nas conversas que estiverem em andamento, pois, há a oportunidade de vários assuntos ser esclarecidos e, com isso, as pessoas envolvidas nesses tornarem a se relacionar bem. É assim.

Essas certezas que nutrem atitudes práticas, seria melhor você questioná-las e verificar mais de uma vez se realmente se sustentam, pois, apesar do entusiasmo que infundem, talvez se baseiem em fantasias. Isso acontece.