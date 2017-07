Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 23/07/2017 | 00h01 Atualizada em

Nada há de ser feito de forma precipitada, tudo há de ser pensado e organizado nos mínimos detalhes. Essa atitude preservará você de enfiar os pés pelas mãos e, ao mesmo tempo, satisfazer seus desejos com sabedoria.



Ainda que houver discórdias, considere não ser esse o destino em andamento, mas, pelo contrário, esse estado de coisas indicar a perspectiva de haver soluções que precisam ser encontradas pelas pessoas envolvidas.



Muitas questões acontecem simultaneamente e não é possível, de imediato, saber quais são prioritárias e quais secundárias. Por isso, vai valer a pena você se conter o máximo possível até tudo ficam mais esclarecido.



Nada precisa ser feito de forma precipitada, tudo que seduzir você nessa direção há de ser revisto sob outras condições e estado de ânimo. O momento encerra chances de progresso, mas que precisam ser amadurecidas.

É muita tensão para administrar, dá vontade de sair pela tangente e sumir. Porém, essa seria a pior atitude que sua alma poderia tomar neste momento. É melhor se envolver com presença de espírito em tudo que acontecer.

A distância que separa o sonho do despertar é um enigma, porque não se pode avalia-la em tempo cronológico, mas em sensações. Este é um momento de profundas, intensas e íntimas sensações para você. Desfrute a experiência.



Reunir todas as pessoas, que são representantes de interesses discordantes, eis o desafio que se apresenta a você. Tenha em mente que você chegou até aqui e agora com a alma orientada por um objetivo. Cuide desse.

Tudo acontece ao mesmo tempo e soa a nota do progresso. Por isso mesmo é que você não deve se precipitar, mas dominar a situação, reconhecendo ser melhor avançar devagar do que irromper sem a devida organização.



Cada ser humano tem direito a ter seu próprio e particular pontos de vista, mas se esse direito servir ao propósito de nunca se chegar a um ponto em comum, então o valor do particular precisará ser revisto.

Tudo se desordena, mas é preciso manter a cabeça no lugar antes de se lançar a tomar qualquer tipo de atitude, tentando retomar o controle da situação. O descontrole pode transmitir a você informações preciosas.

Você não está perdendo nem terreno nem domínio, mas seria muita pretensão achar que as rédeas deveriam ficar sempre em suas mãos para conduzir tudo ao seu bel prazer. Agora é o tempo de outras pessoas dominarem.

Nada a pensar, muito a fazer. Evite ficar ruminando sobre como tudo poderia ser melhor ou diferente, o cenário está montado e você precisa cumprir a parte que lhe é indicada pelo roteiro que está em andamento.