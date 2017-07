Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 24/07/2017 | 06h00 Atualizada em

Há negociações em andamento que merecem toda sua atenção, pois, não será suficiente você obter o que deseja, é preciso se envolver nas negociações para que o preço seja justo também. Essa parte é um pouco mais árdua.



É legítimo que você desenvolva todos os esforços necessários para conduzir as coisas ao objetivo ansiado, porém, quanto mais força você fizer, maiores serão os recursos que precisarão ser investidos. Melhor economizar.



É desnecessário continuar ruminando contradições, pois, de certa forma sua alma já sabe o que quer e como obtê-lo. Por isso, só falta você entrar em ação e apostar suas fichas no processo mágico que é a própria vida.



Está tudo bem, por isso, tente não complicar o cenário com suas suspeitas, as quais podem até ter fundamento, mas não devem pesar demais nesta parte do caminho. Investigue, mas não faça disso o tema principal do momento.

Melhor você tomar as decisões e assumir responsabilidades do que ficar esperando que as pessoas resolvam seus dilemas. Até parece que elas amam ficar questionando coisas que já foram discutidas, isso é perda de tempo.

Nesta parte do caminho as circunstâncias se tornaram maiores do que sua capacidade de dominá-las e, por isso, quanto menos força você fizer para mudar qualquer coisa que o valha, mais fácil será andar por aqui.



Organizar os recursos humanos para que as pessoas se entendam, pelo menos temporariamente, eis um cenário que é raro acontecer e que, por isso, merece ser aproveitado com intensidade enquanto dura. Toque em frente.

Mire com firmeza o objetivo ansiado e se dedique a fazer tudo que de prático estiver envolvido na eventual conquista desse. Opiniões discordantes surgirão de todos os lados, com potencial de distrair você. Atenção.



Muitos questionamentos serão levantados, mas este é um momento em que não se pode esperar tempo demais para tomar alguma atitude. Por isso, deixe de lado o jogo das argumentações e tente se orientar pela intuição.

Tome as atitudes que normalmente você temeria tomar, pois, trariam resultados radicais e exporiam suas verdadeiras intenções. Chega um momento em que se torna fundamental agir da forma mais honesta possível.

Que se faça a vontade alheia e não a sua! À primeira vista esse cenário parecerá negativo a você, porém, se tiver presença de espírito para não reagir, perceberá que as coisas se tornam favoráveis em pouco tempo.

A despeito de nada estar do seu agrado, mesmo assim se torna necessário colocar mãos à obra e, enquanto se dedicar às tarefas, ir arrumando tudo para que o cenário se aproxime mais dos seus anseios e ideais.