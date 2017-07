Inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos na zona sul de Porto Alegre

Espaço do Trabalhador 19/07/2017 | 15h24 Atualizada em

Para jovens entre 16 e 22 anos que estão cursando o Ensino Médio, o Centro de Educação Profissional São João Calábria, na zona sul de Porto Alegre, oferece vagas nos cursos gratuitos de assistente administrativo, marcenaria, padaria, design gráfico e mecânica automotiva.



O prazo de inscrições vai até 28 de julho. Todos passam por entrevista para seleção e a disponibilidade das vagas respeita a ordem de inscrições.

Profissionalização gratuita no Calábria

Cursos disponíveis: assistente administrativo, design gráfico, marcenaria, mecânica automotiva e padaria

Quem pode participar: jovens de 16 a 22 anos que estejam cursando o Ensino Médio

Onde se inscrever: na secretaria da escola, Estrada Aracaju, 650, bairro Vila Nova, das 8h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência, atestado de escolaridade, duas fotos e carteira de trabalho

Prazo: até 28 de julho

Mais informações: com a secretaria da escola, no telefone 3245-7223