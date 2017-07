Inscrições para concurso do Tribunal de Justiça terminam nesta segunda

Última chance 24/07/2017 | 10h37 Atualizada em

Terminam às 23h59min desta segunda-feira (24), no site da Faurgs, as inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). A seleção é para formar cadastro reserva para os cargos de analista judiciário (áreas administrativa e judiciária) e técnico judiciário. A prova objetiva para os cargos de analista está prevista para 26 de agosto e, para o cargo de técnico, para 27 de agosto.

O concurso terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado por mais dois.



A remuneração de analista é de R$ 7.352,93 e de técnico judiciário é de R$ 3.860,28. A taxa de inscrição é de R$ 80 (técnico) e R$ 183 (analista). Confira o edital na íntegra.



Veja os detalhes sobre os cargos:

Analista judiciário (áreas administrativa e judiciária): é preciso ter graduação em Ciências Jurídicas e Sociais para concorrer ao cargo de analista na área judiciária. Para analista administrativo, são aceitas graduações nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais e Economia.



Técnico judiciário: o cargo exige Ensino Médio.

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Cargos e vagas: analista judiciário (CR) e técnico judiciário (CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 3.860,28 (técnico) e R$ 7.352,93 (analista)

Prazo: 23h59min desta segunda-feira (24 de julho)

Taxa de inscrição: R$ 80 (técnico) e R$ 183 (analista)

Prova: 26 e 27 de agosto

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui