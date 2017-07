Instituto Federal recebe inscrições para cursos técnicos e superiores gratuitos: são 116 vagas

Educação 24/07/2017 | 14h32 Atualizada em

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) recebe inscrições para o Processo Seletivo Complementar de estudantes para o segundo semestre de 2017. São 116 vagas, em cursos superiores e técnicos de nível médio gratuitos nos campi Alvorada, Bento Gonçalves, Erechim, Feliz, Porto Alegre, Restinga, Rolante e Rio Grande.



Leia mais

Inscrições para o Fies começam amanhã

Matrículas de EJA estão suspensas em escolas municipais de Porto Alegre



As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, no site de Ingresso do IFRS, até quarta-feira (26). Não há taxa de inscrição. No mesmo endereço eletrônico, estão os editais com todas as informações do processo seletivo.

Curso técnico: a seleção ocorrerá por meio de sorteio público, no dia 28 de julho, no campus que oferece o curso pretendido pelo candidato. A listagem dos classificados mediante o sorteio será divulgada na mesma data, neste site, com o cronograma para matrícula.

Curso superior: haverá exame de seleção, com uma prova de redação que ocorrerá no dia 2 de agosto, às 19h, no campus que oferece o curso. O resultado da prova e o cronograma de matrículas serão divulgados no site ingresso.ifrs.edu.br

Veja os cursos oferecidos em cada unidade:

Campus Alvorada

Técnico em Processos Fotográficos (concomitante ao Ensino Médio), manhã, 6 vagas

Técnico em Processos Fotográficos (subsequente ao Ensino Médio), manhã, 2 vagas

Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (subsequente ao Ensino Médio), tarde, 8 vagas

Campus Bento Gonçalves

Técnico em Hospedagem (subsequente ao Ensino Médio), tarde, 18 vagas

Campus Erechim

Técnico em Alimentos (subsequente ao Ensino Médio), noite, 5 vagas

Técnico em Logística (subsequente ao Ensino Médio), noite, 1 vaga

Técnico em Modelagem do Vestuário (subsequente ao Ensino Médio), noite, 1 vaga

Campus Feliz

Bacharelado em Engenharia Química (superior), manhã e tarde, 4 vagas

Campus Porto Alegre

Técnico em Transações Imobiliárias (subsequente ao Ensino Médio), noite, 14 vagas

Campus Restinga (Porto Alegre)

Técnico em Guia de Turismo (subsequente ao Ensino Médio), noite, 11 vagas

Tecnologia em Gestão Desportiva e do Lazer (superior), manhã, 7 vagas

Campus Rio Grande

Tecnologia em Construção de Edifícios (superior), integral, 4 vagas

Campus Rolante

Técnico em Agropecuária (concomitante ao Ensino Médio), noite, 6 vagas

Técnico em Qualidade (concomitante ao Ensino Médio), noite, 15 vagas

Técnico em Qualidade (subsequente ao Ensino Médio), noite, 14 vagas