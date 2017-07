Leilão do Detran em Lajeado tem motos a partir de R$ 400

Barbada 25/07/2017 | 12h24 Atualizada em

O último leilão do Detran em julho tem uma lista de 550 carros, motos, reboques e sucatas, prontos para arremate. São itens de sete cidades que estão disponíveis para visitação nesta terça (25) e quarta-feira (26), das 9h às 17h.



O pavilhão 4 do Parque do Imigrante, em Lajeado, receberá o leilão na quinta-feira (27), às 10h. As motos com 125 e 150 cilindradas formam a maioria das barbadas deste leilão, com valores a partir de R$ 400 em todos os depósitos, exceto o de Serafina Corrêa.

Entre as ofertas, um Fiat Doblô Elx 1.8 2007/2008 que está no depósito de Lajeado tem o lance mínimo de R$ 6 mil. No depósito de Nova Bassano, está um Prisma Joy 2009 que também parte de R$ 6 mil.



A lista completa de veículos nos editais está no site do Detran. Confira os endereços dos depósitos para visitação no final deste texto.

Quem pode comprar

Pessoas físicas e jurídicas podem arrematar bens, que variam entre sucatas para reciclagem e veículos com documentação. Sucatas só podem ser compradas por empresas que atuam com desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem. O restante pode ser comprado por empresas ou por pessoas físicas – é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

O pagamento é sempre à vista, feito por boleto bancário ou cheque, e a entrega é combinada no momento do leilão, com o leiloeiro. Em caso de não pagamento do boleto, a compra é cancelada. Além do valor do bem, também é cobrada uma comissão de 5% para o leiloeiro.



Saiba detalhes do leilão e da visitação dos itens

Quando: na próxima quinta-feira (27), a partir das 10h

Local do leilão: Pavilhão 4 do Parque do Imigrante (Avenida Parque do Imigrante, Alto do Parque), em Lajeado

Visitação pública: nesta terça (25) e quarta (26), das 9h às 17h, em depósitos nas cidades de Arroio do Meio (Rua Julio Tasca, 161, Centro), Cruzeiro do Sul (Rua M, 230, Vila Celia), Encantado (RS-129, 7306, km 73, Barra Jacaré), Guaporé (Avenida Monsenhor Scalabrini, 547, Centro), Lajeado (BR-386, km 341), Nova Bassano (RS-324, 16) e Serafina Corrêa (Rua Imigrante, 400)