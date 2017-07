Manoel Soares: "A linha que separa os bons de coração dos trouxas está na inteligência do bem" /

Papo reto 22/07/2017 | 08h00 Atualizada em

Um guerreiro africano viu quando uma cobra estava morrendo queimada e decidiu tirá-la do fogo, mas quando o fez, a cobra o picou. Pela reação de dor, o guerreiro o soltou e o animal caiu de novo no fogo. O guerreiro tentou tirá-la novamente e novamente a cobra o picou.



Um sábio que estava observando se aproximou do homem e resolveu testá-lo:



— Desculpe, mas você é teimoso! Não entende que todas as vezes que tentar tirá-la do fogo, ela vai picá-lo?



O guerreiro respondeu:



— A natureza da cobra é picar, e isto não vai mudar a minha, que é ajudar.



O sábio pegou a lança e disse:



— Então salve ela usando sua lança.



Com a lança, o guerreiro tirou a cobra do fogo e salvou sua vida.



Resistir



Nossa essência do bem morre um pouco a cada picada da vida, o que não falta são pessoas de espírito opaco para decepcionar, trair e mentir fazendo com que a gente perca a vontade de estender a mão. Temos que resistir a essa vontade. Porém, quem não se protege vira trouxa na mão de gente safada.



Use suas lanças para retirar as cobras do fogo e lembre-se: não seja mal a ponto de a dor dos seus inimigos te dar prazer e não seja bom a ponto de se sacrificar por quem não te merece. A linha que separa os bons de coração dos trouxas está na inteligência do bem, essa é nossa lança.



Leia mais colunas do Manoel Soares