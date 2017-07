Maratona de rock, música no museu e show de folclore: seis opções de graça no seu fíndi

Entretenimento na faixa 14/07/2017 | 12h15 Atualizada em

Shopping Total recebe maratona de rock

Ainda pelas comemorações do Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho, o domingo (16) está repleto de shows bacanas, com algumas das melhores bandas do gênero do Rio Grande do Sul, em uma iniciativa do Sesc.



No palco, rolam shows da Rock N' Roll Train, que faz um tributo ao Led Zeppelin. Depois, vem Rosa Tattooada, com clássicos como O Inferno Vai Ter Que Esperar, seguido pelo histórico grupo Os Replicantes, do sucesso Surfista Calhorda.

Replicantes traz um dos grandes clássicos dos anos 1980, Surfista Calhorda Foto: Lucas Cunha / Divulgação

Para fechar, tem Tequila Baby e Acústicos & Valvulados, em uma maratona de rock.



Tequila Baby também é atração Foto: Thiago Tavares / Divulgação

Onde: Shopping Total, Cristóvão Colombo, 545

Quando: neste domingo (16), a partir das 15h



Margs recebe Música no Museu

Na série Música no Museu, parceria entre a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o duo Remendola de Chave, formado pelo percussionista Diego Silveira e pelo pianista Paulo Bergmann, apresenta canções próprias. Enquanto isso, o Trio de Metais apresenta clássicos do século XX.



Onde: Margs, Praça da Alfândega, s/nº

Quando: neste domingo (16), às 16h30min



Paulinho Parada comanda Ação Musical



No evento Ação Musical, criado pelo músico e pesquisador Paulinho Parada, os espectadores podem conferir um grande sarau, de Paulinho e seus alunos, que encerra o semestre de curso ministrado por ele, uma das mais belas iniciativas por aqui. Desde 2014, ele já levou aulas de música para escolas, praças e centros culturais, sempre com a participação dele e de seus alunos.



Onde: Comitê Latino Americano, Vieira de Castro, 133

Quando: neste domingo (16), a partir das 16h

O evento é gratuito, mas contribuições espontâneas são bem-vindas



Zona Norte recebe show de CTG premiado



Belas danças e muito folclore gaúcho com os integrantes do Tiarayú Foto: Isadora Neumann / Agencia RBS

Na Zona Norte, o CTG Tiarayú, vencedor do Enart em 2016, faz uma apresentação especial, para celebrar as melhorias promovidas pelo conselho comunitário em praças e locais públicos do bairro Jardim Itu-Sabará, que trabalha voluntariamente na região. Além do show, rolam brincadeiras diversas para a criançada.



Onde: Praça Itu, Rua Felisberto Pereira, esquina com Paula Soares, no Jardim Itu-Sabará

Quando: neste sábado (15), a partir das 13h

A entrada é franca, mas são aceitos agasalhos e alimentos não perecíveis



Arraial com shows em Viamão



Em Viamão, acontece o Arraial da Alegria. O evento tem atrações para crianças, como Corrida do Saco, pescaria e a tradicional cama elástica. Já para os adultos, shows de Léo Ross, da banda Q Nome, revelada na seção Estrelas da Periferia, do Diário, Borris Vibe e Vitória Roc.



Onde: Praça da Avenida Liberdade, na Santa Isabel, em Viamão

Quando: neste domingo (16), das 14h às 19h



Me Gusta tem edição de julho

Tradicional feira de Porto Alegre, a Me Gusta realiza sua edição de julho com moda, arte e música. A feirinha, que chega na sua 34ª edição, tem venda de alimentos orgânicos e shows de Paulo Rícoli, Marcelo Brum & Os da Luz e Bruno Mad.



Onde: Praça Isabel A Católica, entre as avenidas Praia de Belas e Borges de Medeiros

Quando: neste domingo, 16, do meio-dia às 22h



