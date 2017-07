Mariana Rios faz brincadeira com Bolsa-Família no Instagram e cria polêmica com seguidores 

Deu ruim! 18/07/2017 | 16h10 Atualizada em

Surpreendendo o público com boas performances musicais no reality show Popstar, da Globo, a atriz e cantora Mariana Rios ganhou as redes socias na segunda-feira (17) por uma legenda de foto postada em sua conta no Instagram. Ela publicou uma montagem com fotos suas ao lado de Caio Castro no passado e agora. Na legenda, ela fez uma piada com o programa social Bolsa-Família, o que deixou internautas muito irritados.

"Sem Bolsa-Família/Com Bolsa-Família", escreveu a atriz, numa alusão à melhora dos aspecto dos dois na comparação entre as fotos. Após muitas críticas, Mariana mudou a legenda da foto, mas os comentários negativos continuam. "Desnecessário. Se não fosse o Bolsa Família, muitas pessoas morreriam de fome", comentou um internauta.

"Se ela tivesse empatia pelos problemas dos pobres que mal têm o que comer e recebem essa ajuda social, jamais faria esse tipo de zoação", comentou outro. Há, porém, seguidores defendendo a atriz, dizendo que tudo não passa de uma "brincadeira".

Foto: Instagram / Reprodução

