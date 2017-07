Michele Vaz Pradella: "Os melhores coadjuvantes que você respeita"

Noveleiros 22/07/2017 | 10h00 Atualizada em

Ser protagonista de novela não é tarefa fácil, ainda mais quando a "concorrência" ofusca os personagens principais. São aqueles coadjuvantes de luxo, que chegam de mansinho e roubam a cena.



Em meio aos heróis e monarcas de Novo Mundo, um trio sujo, desleixado e com visual assustador ganhou o coração do público. Germana (Vivianne Pasmanter), Licurgo (Guilherme Piva) e Elvira (Ingrid Guimarães) são hilários e se metem em situações que até Deus duvida. Vale a pena parar na frente da tevê quando o cenário é a fétida "taberna dos porcos", diversão garantida!



Foto: Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

As confusões de Pega Pega não teriam a menor graça sem um casal fogoso e divertido. Sandra Helena (Nanda Costa) e Agnaldo (João Baldasserini) ofuscam os protagonistas sem química Eric (Mateus Solano) e Luiza (Camila Queiroz).



Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

Mas nem só a comédia faz os coadjuvantes brilharem. Em A Força do Querer, o drama de Aurora (Elizângela) mexe com o coração dos telespectadores. Afinal, quem não se emociona com as tentativas inúteis de uma mãe tentando tirar a filha do mundo do crime? Enquanto Bibi (Juliana Paes) fica cada vez mais perigosa, Elizângela mostra um talento irreparável em cena.



Foto: TV Globo / Divulgação