Moradores de bairro da Capital estão há três meses sem luz em parte de rua

Seu problema é nosso 25/07/2017 | 11h21 Atualizada em

Os moradores da Rua Santos Pedroso, no Bairro Navegantes, em Porto Alegre, sofrem há três meses com a escuridão em parte da via. Isso ocorre, segundo os residentes, devido a um reparo mal concluído da Companhia Estadual de Energia Elétrica (Ceee). A concessionária de energia elétrica trocou a fiação da rua mas, quando a energia foi religada, lâmpadas de três postes da via não voltaram a funcionar.

Além do incômodo gerado pela falta de iluminação pública, a escuridão também torna o local perigoso. Morador da rua há 45 anos, o marinheiro mercante aposentado Ricardo Renato Zambrano Arante, 60 anos, conta que furtos acontecem com frequência na região.

– Tem uma loja na esquina onde já roubaram dois aparelhos de ar-condicionado, aquela parte do equipamento que fica exposta para o lado de fora – recorda o morador.

Leia mais

Escola infantil de Viamão busca R$ 90 mil para fazer reformas e ampliar atendimento

Aos 69 anos, moradora de Canoas espera há três meses para receber fraldas da prefeitura

Homem que teve pernas amputadas após ser atropelado precisa de R$ 40 mil para comprar próteses



Além desses furtos, fiações da Trensurb – a Estação Farrapos é bem perto do local –, também são constantes alvos dos ladrões. Como a rua é escura, os criminosos usam o local como acesso aos trilhos do trem.

– Para tentar coibir um pouco esses furtos nos trilhos, colocaram uma câmera de monitoramento e um vigilante ali no local – conta Ricardo.

Promessa

Quando a Ceee desligou a energia da rua para fazer a troca da fiação e a religou, lâmpadas de três postes não acenderam. Na época, segundo o morador, a vizinhança recebeu a promessa de que uma equipe voltaria para solucionar a questão, o que não aconteceu.

Ricardo não conseguiu contatar a Ceee por telefone, mas já pediu providências para equipes da empresa pessoalmente:

– Eu já falei com o pessoal quando os encontrei na rua. Eles anotaram meus dados e prometeram passar o problema aos superiores, mas, até hoje, não obtivemos nenhuma resposta.



Ceee: ¿ responsabilidade é do município¿

A Ceee, por meio de sua assessoria de imprensa, explicou que a manutenção da iluminação pública é de responsabilidade de cada município – nesse caso, Porto Alegre. A companhia ainda informou que não tem pendências junto à rede de energia elétrica na Rua Santos Pedroso.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) de Porto Alegre, por meio da Divisão de Iluminação Pública (DIP), explicou que, como nenhum morador registrou protocolo junto à prefeitura, o órgão não sabia da existência do problema. Porém, a SMSUrb afirmou que a solicitação foi incluída na programação da DIP, que fará uma vistoria na rua.

A orientação do órgão é para que os moradores sempre entrem em contato com a administração municipal, pelo telefone 156, e registrem um protocolo de reclamação. Depois, basta aguardar o prazo estabelecido no protocolo para que o problema seja resolvido.



*Produção: Alberi Neto

Leia mais notícias