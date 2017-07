Nova contribuição sindical deve ser discutida a partir de agosto

Reforma trabalhista 21/07/2017 | 10h54 Atualizada em

Secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves (Juruna) comentou que o presidente Michel Temer se comprometeu em incluir na Medida Provisória com ajustes na nova lei trabalhista um mecanismo alternativo de financiamento sindical, com o fim do imposto obrigatório. A declaração aconteceu após reunião nesta quinta-feira (20) do presidente com as centrais sindicais, no Palácio do Planalto. Os detalhes, conforme Juruna, serão discutidos entre governo, sindicalistas e líderes dos partidos a partir do mês que vem.



Como a legislação trabalhista sancionada na semana passada pelo presidente só entra em vigor no mês de novembro, até lá, há prazo para este acordo, conforme o sindicalista.

— O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o próprio presidente Temer deixaram claro que eles não querem um sindicato fraco — destacou Juruna.



Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) e Nova Central Sindical não participaram da reunião.



As informações são do jornal O Globo.