Pis/Pasep 2016 começa a ser pago nesta semana: confira o calendário

24/07/2017

Tem início na próxima quinta-feira (27) o pagamento do abono salarial 2017/2018 (ano-base 2016) para os trabalhadores nascidos no mês de julho. O abono é um direito do trabalhador inscrito no Programa de Integração Social (Pis) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há, pelo menos, cinco anos.



Para ter direito, o trabalhador deve ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2016, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos e com seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2016.

Os pagamentos acontecem conforme o mês de nascimento do trabalhador, e os valores do benefício variam de R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo de trabalho durante o ano passado.

Confira o calendário de pagamento, que varia conforme o mês de nascimento do trabalhador:

Foto: Portal Brasil / Reprodução

A consulta para o trabalhador saber se tem direito e o valor do benefício foi liberada nesta segunda-feira (24), nestes meios: aplicativo Caixa Trabalhador, site da Caixa e pelo Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.

Para sacar, vá com o Cartão Cidadão e senha cadastrada a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento Caixa Aqui ou aos terminais de autoatendimento da Caixa. Caso não tenha o Cartão Cidadão, o valor pode ser retirado em qualquer agência da Caixa, apresentando o documento de identificação. No caso do trabalhador que tem vínculo com empresa pública, o pagamento por inscrição Pasep é feito pelo Banco do Brasil. O recurso ficará disponível até 29 de junho de 2018.

Ano-base 2015

Quem não sacou o abono salarial calendário 2016/2017, ano-base 2015, terá nova oportunidade. Esse valor estará disponível para saque de 27 de julho a 28 de dezembro de 2017.