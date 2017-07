Santa Catarina fará concurso para contratar 1 mil profissionais da área da educação

Oportunidade 25/07/2017 | 12h54 Atualizada em

Quem tal realizar o sonho de muito gaúcho e se mudar para a vizinha Santa Catarina, com suas lindas praias? Profissionais da área da educação terão uma oportunidade em breve.

A Secretaria da Educação de Santa Catarina abrirá inscrições do concurso para contratação de 1 mil professores efetivos para a rede estadual de ensino no dia 14 de agosto. O edital da seleção ainda foi publicado, mas algumas informações já foram divulgadas pelo governo: serão 600 vagas para professores do ensino regular (Fundamental e Médio), Educação Indígena e Centros de Educação Profissional (Cedups). Outras 400 vagas serão destinadas a cargos administrativos, como assistentes educacionais, administradores, supervisores escolares e orientadores educacionais.

Leia mais

Saiba quais são as 10 carreiras mais promissoras no momento

Confira a lista de concursos com inscrições abertas no RS e como se candidatar

Canadá busca brasileiros para setor de TI, com salários de até R$ 19 mil

O concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. As provas serão aplicadas no dia 8 de outubro e o resultado será divulgado no dia 5 de dezembro. Segundo o secretário da Educação de Santa Catarina, Eduardo Deschamps, a chamada dos aprovados será feita entre 11 e 13 de dezembro, e os aprovados já vão trabalhar no primeiro semestre de 2018.

Com informações do Diário Catarinense.