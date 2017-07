Seleção de 600 profissionais para o Ministério da Agricultura é autorizada pelo Planejamento 

Espaço do Trabalhador 19/07/2017 | 13h25 Atualizada em

Foram publicadas nesta quarta-feira (19), no Diário Oficial da União, as portarias 231 e 232, do Ministério do Planejamento, que autorizam contratação temporária e concurso público para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São 600 vagas para médicos veterinários – metade será selecionada por concurso e a outra por processo simplificado, por se tratar de contratação temporária.

O concurso público visa a contratação para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário – Médico Veterinário, com remuneração inicial de R$ 14.584,71. São 300 vagas para suprir demandas da Secretaria de Defesa Agropecuária, que aumentaram proporcionalmente ao crescimento do agronegócio brasileiro.

As nomeações dependerão de autorização do Ministério do Planejamento, a depender da confirmação de vagas e de disponibilidade orçamentária.

Já as 300 vagas temporárias, também para quem tem formação em Medicina Veterinária, exigem participação e aprovação em processo seletivo simplificado. Os profissionais contratados atuarão em atividades de inspeção no setor de abate e produção de carnes. Os médicos veterinários contratados por tempo determinado terão remuneração de R$ 6.710,58. O período de trabalho será de um ano podendo ser prorrogado por igual período.

O Ministério da Agricultura, responsável pelas seleções, tem prazo de seis meses para lançar os editais de abertura do concurso e do processo seletivo.