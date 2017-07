"The Voice": Simone e Simaria serão técnicas de versão kids do reality musical da Globo

Mais novidade 13/07/2017 | 08h15 Atualizada em

Depois da troca de cadeiras entre Claudia Leitte e Ivete Sangalo, o The Voice terá mais novidades entre os técnicos. Segundo o colunista Ancelmo Gois, de O Globo, Simone e Simaria substituirão Victor e Leo como técnicas da terceira temporada da versão kids em 2018. Victor foi afastado do programa após a denúncia de violência doméstica feita por sua mulher, Poliana Bagatini.

"É, sem dúvida, mais uma realização na nossa carreira. Estamos muito felizes em integrar esse time tão maravilhoso, ao lado da Claudinha e do Brown. Acompanhamos as edições anteriores e é um talento melhor que o outro. Aguenta coração", disse Simaria em entrevista ao Gshow.

Simone seguiu na mesma linha:

"Sou muito grata a Deus por essa oportunidade incrível em nossa carreira. Fazer parte de um programa tão lindo, como esse, é uma glória! Queremos agradecer a cada um, que acreditou na gente, no nosso talento, e que permitiu que fizéssemos parte do The Voice Kids. Nosso coração está pulando de alegria. Estamos prontas para assumir essa missão tão importante de avaliar o talento desses jovens lindos e talentosos. Não vai ser fácil não, mas estamos prontas".

As mudanças acabaram dando uma boa mexida no time de jurados das duas atrações da Globo. Entre os adultos, as cadeiras serão preenchidas por Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló. Já na versão infantil, participam Claudia Leitte, Simone & Simaria e Brown novamente. O comando dos programas segue o mesmo: Tiago Leifert à frente da atração adulta, e André Marques junto das crianças.

