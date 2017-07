Tire suas dúvidas sobre o orgasmo masculino

Falando de Sexo 24/07/2017 | 20h00 Atualizada em





Na coluna de hoje, reunimos algumas das dúvidas que recebemos de vocês, leitores, com bastante frequência.



Os espermatozoides têm sexo?

Não. O esperma não tem gênero, mas definem o gênero (sexo) do bebê. Os espermatozoides responsáveis pelo sexo masculino nadam mais rápido, e não vivem muito tempo.



Por isso, o casal que transa no dia da ovulação tem mais chance de ter filho homem. Alguns homens culpavam a mulher pelo sexo do bebê, porque não sabiam ser eles os responsáveis por esta definição.



Para planejar melhor isso, é importante recorrer a uma avaliação com um ginecologista especialista em reprodução humana.



Os homens sempre têm orgasmo quando ejaculam?

Ter um orgasmo e ejaculação são duas coisas diferentes. Costumam acontecer juntos. Para muitos homens, uma ejaculação poderosa é a melhor parte de um orgasmo. Outros continuam a sentir o orgasmo bem depois de libertar o sêmen.



Depois dos 40 anos, um homem pode ejacular menos, mas ainda pode ter orgasmos. Aquele que tem ejaculação precoce, pelo fato de ejacular rápido, geralmente, não chega ao orgasmo. Por isso, vem a sensação de insatisfação.



Ingerir ou não?

O esperma tem aminoácidos, proteínas, açúcares e minerais – portanto, sim, pode ser ingerido. Mas isto deve ser bem conversado entre os dois antes de acontecer. Nada de fazer exigências!