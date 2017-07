Vai abastecer? Veja se vale a pena trocar os postos da Capital pelos da Região Metropolitana

Alta da gasolina 24/07/2017 | 18h02 Atualizada em

Nem os motoristas de cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre ou do Vale dos Sinos, acostumados a abastecer por preços mais baixos do que na Capital, escaparam do atropelo do aumento do imposto sobre a gasolina, anunciado na quinta-feira passada pelo Governo Federal. Conforme o levantamento do Procon da Capital, o preço do litro da gasolina comum mais baixo na cidade é de R$ 3,789, na avenida Getúlio Vargas, 627 (em tempo: quatro postos cobram o valor mais caro, de R$ 4,19), não muito diferente do que se concentra nas cidades próximas.



Conforme levantamento da reportagem nos postos pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), fora de Porto Alegre, o melhor preço que se paga pela gasolina é em Novo Hamburgo, cujos valores variam de R$ 3,599 a R$ 3,799. Mais próximo à Capital, em Canoas, o litro do combustível comum é vendido a partir de R$ 3,899 o litro. Em Sapucaia do Sul, tradicional ponto de referência para quem busca os preços menores, quatro de cinco postos pesquisados cobram o mesmo valor, de R$ 3,769.

Mesmo o posto no supermercado Atacadão, que não é pesquisado pela ANP, mas mereceu a atenção da reportagem porque na sexta-feira (21) vendia gasolina por R$ 3,05, reajustou: passou para R$ 3,499. A pesquisa de preços em Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leo e Novo Hamburgo foi feita pela reportagem na tarde desta segunda-feira (24).

— Os postos da Região Metropolitana compram do mesmo fornecedor que os de Porto Alegre, então não se deve esperar que haja diferença de preços muito significativa — afirma o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul (Sulpetro), Adão Oliveira.

Ele refuta a hipótese de que a proximidade com a refinaria Refap, em Canoas, poderia trazer o preço para baixo nessas cidades. Adão explica que nessas cidades o preço eventualmente pode baixar porque os postos são menores e com maior flexibilidade para cortar custos e fazer promoções, levando os concorrentes da vizinhança a fazer o mesmo.



Valores em cada cidade



Canoas

Avenida Getúlio Vargas, 2.989- R$ 3,999

Rua Santos Ferreira, 2.125 - R$ 3,899

Avenida Guilherme Schell, 1.046 - R$ 3,999

Avenida Guilherme Schell, 6.340 - R$ 3,899

Avenida Guilherme Schell, 9.700 - R$ 3,998

Esteio

Rua Dom Pedro, 513 - R$ 3,899

BR 116, 1.048, km 14 - R$ 3,899

Avenida Presidente Vargas, 3.224 - R$ 3,999

Avenida Presidente Vargas, 800 - R$ 3,869

Rua Fernando Ferrari, 1.087 - R$ 3,999



Sapucaia do Sul

Avenida João Pereira de Vargas, 1413 - R$ 3,769

Avenida João Pereira de Vargas, 2017 - R$ 3,769

Avenida João Pereira de Vargas, 2561 - R$ 3,769

Avenida Lucio Bittencourt, 988 - R$ 3,769

RS 118 km 6 - R$ 3,799



São Leopoldo

Avenida Imperatriz Leopoldina, 1600 - R$ 3,799

Avenida Unisinos, 1431 - R$ 3,769

Avenida Unisinos, 189 - R$ 3,799

Avenida Feitoria, 4550 - R$ 3,759

Avenida Feitoria, 1990 - R$ 3,799



Novo Hamburgo

Avenida sete de setembro, 274 - R$ 3,749

Rua Primeiro de Março, 4600 - R$ 3,599

Rua José do Patrocínio, 582 - R$ 3,599

Rua Sete de Setembro, 1270 - R$ 3,699

Avenida Victor Hugo Kunz, 2250 - R$ 3,799



Os menores preços em Porto Alegre

Avenida Getúlio Vargas, 627 - R$ 3,789

Avenida Getúlio Vargas, 525 - R$ 3,859

Avenida Farrapos, 1.122 - R$ 3,88

Avenida Farrapos, 440 - R$ 3,919

Avenida Cristóvão Colombo, 1.253 - R$ 3,919