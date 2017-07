Xuxa cria empresa para impulsionar a vida profissional de Sasha

Empurrãozinho 19/07/2017 | 08h27

Mães fazem de tudo pelos seus filhos, certo? E se elas puderem dar uma forcinha na carreira deles, então...



Xuxa Meneghel não hesitou e abriu uma empresa para impulsionar a vida profissional da filha, Sasha, segundo o colunista do site Uol Ricardo Feltrin. A empresa de produções artísticas criada pela Rainha dos Baixinhos tem capital social de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,6 milhão no nome de Xuxa e R$ 400 mil no de Sasha, que é sócia.



Investimento "básico", não é mesmo?



Aos 18 anos, a moça estuda Design de Moda em Nova York, nos Estados Unidos, e já lançou a sua primeira coleção em parceria com uma marca famosa.