Cacalo: "A polêmica utilização do árbitro de vídeo"

Talvez eu não tenha sabido me expressar adequadamente quando, no Sala de Redação, fui contra a implantação do árbitro de vídeo. Contrariei inclusive o talentoso jornalista Duda Garbi, que é definitivo acerca da questão.

Retifico minha manifestação no sentido de dizer que aceito e concordo com o tal árbitro de vídeo, desde que se criem mecanismos que façam o jogo de futebol não ficar paralisado por longos minutos, e a novidade realmente funcione.

Confesso, prioritariamente, que não creio que isso possa acontecer, ou seja a decisão imediata e rápida. Por outro lado, acrescento, e aí vai a minha inicial discordância, que a implantação deste novo julgador não vai resolver as questões de arbitragem, claro, as polêmicas. Tão somente vai transferir as reclamações dos árbitros de campo para o árbitro de vídeo.

Mas, como disse o citado talentoso Duda Garbi, provavelmente pode atenuar as falhas, o que de certo modo melhora o nível de arbitragem. No entanto tenho esta convicção de que a situação apenas eventualmente poderá ser resolvida, porque, para isso, foram colocados os árbitros atrás das goleiras e, atuando como fantoches, não resolveram absolutamente nada.

Tudo é subjetivo

As decisões continuarão sendo subjetivas, e apenas haverá outra pessoa a mais para participar da discussão. Porém, não posso ir contra a dita modernidade, mas a questão capital, o erro humano de arbitragem, permanecerá, porque a decisão do árbitro de vídeo será sempre contestada.

Ao invés de discutirmos os erros do árbitro de campo, dos auxiliares, vamos debater os equívocos dos árbitros de vídeo.