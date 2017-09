Cacalo: "Brasileirão pode ser oportunidade para lançar os jovens"

Paixão Tricolor 23/09/2017 | 07h00 Atualizada em

No domingo recomeça o Brasileirão, e penso que será uma boa oportunidade para o lançamento e o teste de alguns jogadores jovens, sem o peso da responsabilidade de decidirem algumas partidas, muito embora sempre haja responsabilidade ao envergarem a camisa tricolor, pela força que ela representa.

Assim, Patrick, que vem sendo lançado aos poucos e tem dado respostas razoáveis, poderá participar de jogos do Brasileirão, visando entrosamento para em seguida enfrentar a competição sul americana. Mesmo que ainda não estivesse inscrito na Libertadores, agora o será. E serve para outros essa ilustração, como Jean Pyerre e Dionathã, além de meninos que estão sendo trabalhados.

Falando em raciocinar, foi impressionante a capacidade de leitura do jogo feita por Renato contra o Botafogo, ao mexer na equipe ainda na primeira etapa. E, mais do que isso, repito, sua humildade no reconhecimento do equívoco praticado para corrigir o plano.

Maturidade de Renato

É mais uma demonstração de maturidade, que somente se atinge com o tempo, inteligência e com vivência. Como é o caso de Renato. Esperamos que domingo, contra o Bahia, vá a campo uma equipe forte, mesmo jovem, que possa representar bem a camisa gremista. Porque, na Libertadores, teremos 30 dias de férias.