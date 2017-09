Cacalo: " Faça um apelo para os colorados, que voltem, por favor"

Paixão Tricolor 27/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Tenho certeza plena que os 6 milhões de torcedores gremistas e os 4 milhões de torcedores colorados aqui no Estado não estão satisfeitos com o que vem ocorrendo com o nosso futebol gaúcho. A queda do Internacional para a Segunda Divisão proporcionou muitas flautas e gozações por parte dos gremistas, mas desfigurou um pouco a rivalidade Gre-Nal.

Claro que é importante, para nós gremistas, ganharmos do Botafogo e alcançar a classificação para a fase seguinte da Libertadores. Dentro do contexto nacional, nos entristeceu sermos eliminados pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas não é a mesma coisa termos um ano inteiro sem Gre-Nal. E, às vezes, nem tanto pelo clássico isoladamente, mas pelas repercussões, pelas colocações na tabela da Série A. Enfim, por tudo aquilo que representa o nosso maior clássico.

Perde a graça um Brasileirão de Primeira Divisão sem a dupla gaúcha. Por todos esses motivos, estou me filiando a corrente que vige em nosso Estado, desejando o retorno do Inter ao convívio dos grandes. E hoje, vencendo o poderoso América Mineiro, o campeão do mundo Fifa poderá passar a se considerar de volta à Primeira Divisão, e ser, inclusive, campeão de tudo.

Rivalidade sadia

Claro, terão que esperar até o ano próximo para jogar, mas, enfim, é um alento. Desta forma, tenho feito e repito aqui o apelo para os colorados, que voltem, por favor. A rivalidade sadia precisa existir, torna-se necessária para o nosso Rio Grande do Sul.