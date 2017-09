Cacalo: "Lembranças do passado"

Paixão Tricolor 28/09/2017 | 07h00 Atualizada em

O Grêmio comemora a passagem dos 40 anos da reconquista da hegemonia do futebol gaúcho em 1977. Foi uma grande vitória, à época, em face de tudo que vinha acontecendo. O Internacional, merecidamente, era octacampeão, tinha uma grande equipe e vencê-lo foi uma epopeia. Até porque era um clube que vinha de ser bicampeão brasileiro.

Por isso, a comemoração foi grande e se estende até os dias de hoje. Mas, com o tempo, o Gauchão perdeu força e ambas as equipes começaram a se dedicar a competições maiores e com muito mais repercussão. Tanto que, em seguida, em 1979, o Inter veio a ser tricampeão do Brasileirão.

Por outro lado, de forma pioneira, o Grêmio foi o primeiro clube gaúcho a ser campeão da Libertadores e mundial. O Inter, depois, também chegou lá. O Grêmio foi rebaixado e voltou. Os colorados que nos flauteavam diziam que time grande não cai. Pois caíram e agora estão voltando. Todos esses fatos demonstram, à saciedade, o interesse dos nossos dois clubes por competições mais importantes, o que fez com que o Gauchão realmente perdesse força, o que, de certa forma, todos lamentamos.

Rivalidade local

Aliás, há um ditado estadual que diz que o Gauchão só não tem importância para quem perde, mas, divirjo, pois, realmente, há competições maiores. No entanto, essa rivalidade local ainda oxigena nosso futebol, mesmo que, às vezes, prejudique o interesse por competições mais importantes.