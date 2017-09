Conheça dicas para liberar espaço no celular

Tutorial 25/09/2017 | 15h52 Atualizada em





Em algum momento, a situação horripilante acontece: o espaço no seu celular acaba. Aí vem a decisão difícil. Afinal, qual aplicativo excluir? Para aliviar a vida de que tem um celular com pouca memória, preparamos uma lista de soluções simples que podem evitar sacrifícios. Veja como limpar a memória do aparelho sem comprometer funções básicas de um celular.

FACEBOOK LITE

Se o espaço do seu Android está prestes a acabar, não é preciso começar a usar o Facebook pelo seu navegador. O aplicativo Facebook Lite é ótimo para os celulares mais antigos e com conexão lenta. A aparência dele é bem parecida com a do Facebook quando aberto em computadores, usando o mesmo login e senha. Outra vantagem é que não há dependência do Messenger para responder mensagens, pois podem ser abertas pelo próprio app. O espaço ocupado varia conforme o celular, mas não ultrapassa 1 MB, enquanto o Facebook tradicional ocupa mais de 60 MB.

LIMPEZA NO WHATSAPP

O recurso já é conhecido pelos usuários de iPhone, porém é uma novidade para quem tem um celular Android. O aplicativo mais usados pelos brasileiros permite que você acompanhe o espaço que as mídias, como fotos e vídeos, ocupam no celular. Para fazer uma limpeza, é fácil: abra as configurações no app, pressione “ Uso de dados” e depois “ Uso de armazenamento”. Todas as conversas irão abrir, mostrando quanto ocupam da memória do seu aparelho. Para limpar, é só tocar na conversa e selecionar a opção de gerenciar os vídeos, imagens e áudios enviados pelo seu contato.

CAMERA360 LITE

Você é uma daquelas pessoas que está sempre registrando todas as situações? Então não deixe a falta de espaço fazer você esquecer os bons momentos. O Camera360 Lite é leve e fácil de executar, permite que você estilize suas selfies, passe filtros nas fotos e ainda apague manchas, suavize a pele e coloque efeitos especiais. Além disso, o aplicativo possui cronômetro, flash e outros recursos da câmera HD para tirar fotos perfeitas. A versão compacta do app usa menos de 4MB, enquanto o Camera360 normal usa cerca de 120MB, o que pode variar conforme o modelo de celular.

Como aumentar a memória interna?

Além de usar aplicativos na versão Lite, há formas de otimizar o seu aparelho sem nenhum grande segredo. A fórmula é simples: faça uma faxina no seu celular, desde as configurações do aplicativo até os arquivos de download. Para limpar o cache dos aplicativos, abra as configurações e toque em aplicativos. Abra cada app, toque em armazenamento, limpe os dados e o cache. Além disso, outra solução rápida é abrir a pasta Meus Arquivos, em que você pode excluir qualquer tipo de download. Para quem não quer selecionar fotos e acabar perdendo grandes registros e arquivos importantes, é indicado usar um aplicativo com a função de nuvem, em que armazena todos os seus arquivos na internet, como o Google Drive, que já vem no seu celular Android. Também é possível automatizar para que seus arquivos subam direto para a nuvem.

Aplicativos

Outra solução é instalar aplicativos que limpam o seu celular, como Clean Master, Android Booster, RAM Booster Ultimate Pal, Smart RAM Booster e Memory Booster – RAM Optimizer, que são considerados os melhores para esta função. Assim, chega de celular lento, travado e ter de fazer escolhas entre aplicativos importantes para você.

