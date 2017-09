Guerrinha: derrota deixa o Grêmio à espera de um milagre

Guerra Total 25/09/2017 | 07h00 Atualizada em

O sonho quase virou pó. Sem o diferenciado Luan, com a cabeça e a alma na Libertadores, o Grêmio deu chance para o azar, perdeu o jogo, a vice-liderança, e ficou na dependência de um milagre para botar a mão no caneco do Brasileirão.

Não dá para atirar a toalha, mas os próximos jogos servem para Renato Portaluppi azeitar o time, que precisa jogar mais a fim de chegar voando baixo na decisão contra o equatoriano Barcelona.

FUMACEIRA

Ninguém é de ninguém.

A cada rodada que passa, fica mais difícil afirmar quem serão os quatro rebaixados. Pelo que anda acontecendo, tudo indica que só vamos conhecer os integrantes da Segundona de 2018 após o fim do último jogo da competição.

LÓGICA

Ganhou o muito melhor.

Mesmo sem ser brilhante, o Inter fez o que deveria fazer: derrotou o atrapalhado e pouco qualificado Náutico. Uma vitória lógica, mais do que merecida, que poderia ter sido ainda mais tranquila e aumentou o otimismo para encarar o América-MG e deu a certeza de que a Série A é logo ali.

VIRADA

Nada de desespero.

Fora de casa, o Brasil-Pel largou em vantagem, mas levou a virada do Ceará. Porém, segue com a faca e o queijo na mão para permanecer na Segundona. É hora de manter a calma, saber que o objetivo na competição não é nada impossível.

Perguntinha

Quantos pontos o Inter vai fazer na Segundona?