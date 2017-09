Guerrinha: "Jogo do Inter contra o América vale mais do que parece"

Guerra Total 27/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Logo mais, no Beira-Rio, Inter e América-MG, os melhores da Segundona, fazem um jogo de casa cheia, daqueles chamados de seis pontos, que vai deixar o ganhador mais folgado na ponta, mais perto da volta para a elite e com mais gordura para o restante da competição.

Apesar da bela campanha do visitante, o Colorado joga em casa, ao lado do seu povo, e tem uma chance enorme de provar que está sobrando na turma e apenas de passagem por um lugar onde nunca imaginava estar.

MOSCA _ Acertou na mosca.

Nas poucas atuações com a camisa do Grêmio, já deu para descobrir que o goleiro Paulo Victor tem bala na agulha para brigar e assumir a posição de titular.

Como já havia acontecido anteriormente, o atual reserva de Marcelo Grohe trabalhou muito bem contra o Bahia, quando foi bastante exigido e, por muito pouco, não conseguiu pegar a segunda penalidade desde que desembarcou na Arena.

EQUIÍBRIO _ Tudo pode acontecer.

Logo mais, num Mineirão abarrotado, quase todo azul, Cruzeiro e Flamengo decidem que fica com o caneco da Copa do Brasil e quem carimba, bem antes do final do ano, a vaga na Libertadores.

Até as paredes sabem que decisão é um jogo complicado, equilibrado, decidido num detalhe, mas pelo fator local o time mineiro tem as melhores chances.

EQUÍVOCO _ O tempo vai dizer.

Após dispensar Rogerio Micale, o Atlético-MG agiu com rapidez e bateu o martelo com Osvaldo de Oliveira, que estava fora do circo, depois de fracassar nos últimos trabalhos.

Claro que o futebol é dinâmico, que tudo pode ser diferente, mas a chance de não dar certo é bem grande.

