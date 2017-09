Guri de Uruguaiana fala sobre horário de verão: "Eu sempre achei mais inútil do que a tal tomada de três pinos!"

Só se fala noutra coisa... 23/09/2017 | 12h00 Atualizada em

Buenas! Há alguns meses, a minha patroa inventou de comprar um cachorro. Confesso que não sabia que existiam tantas "marcas" diferentes: shitsu, pug, maltez, yorkshire, poodle, lhasa apso, "tucson, hilux cabine dupla". No meu tempo, só existiam três: cusco, policial ou pequenez. Hoje em dia, ter cachorro é coisa de rico. Antigamente, quanto mais pobre era a família, mais cachorros tinha. Na mudança, nunca havia menos do que cinco cachorros no caminhão.

E o que a minha patroa comprou é muito esperto. Em três meses, aprendeu a latir, abanar o rabo e morder as minhas alpargatas. Sempre que toca a campainha, ele vai correndo atender à porta. Não sei por que, se nunca é pra ele!

Eu não entendo aquele ditado que compara a vida difícil com a "vida de cão". O bicho não trabalha, não paga aluguel, tem casa, comida e um banho por semana. Um dia, eu quero me aposentar e ter a vida do meu cachorro!

Mas o bom de ter um cusco em casa é que, no final do churrasco com os amigos, tu tens uma desculpa para levar a sobra da carne pra casa. Eu uso pra fazer carreteiro pro resto da semana. Mas que barbaridade!

Bombou na rede, nesta semana, a notícia de que o governo federal estuda a possibilidade de extinguir o horário de verão, alegando que a economia gerada pela mudança de horário dos últimos anos é considerada "irrelevante" para o setor. Eu sempre achei esse horário de verão mais inútil do que a tal tomada de três pinos!

É quando o teu relógio fica adiantado, e o teu sono, atrasado. O vivente acorda muito mais disposto - mais disposto a ficar na cama. Dizem que serve para economizar energia. Eu discordo, pois acabo gastando muito mais energia pra conseguir levantar da cama uma hora mais cedo!

O pior de tudo é que eu passo a temporada toda tentando me acostumar com ele. Aí, quando me acostumo, muda de novo! No ano passado, quando mudou o horário, eu fui até o relógio da sala e adiantei uma hora.

Minha patroa não percebeu, foi lá e adiantou mais uma hora, minha sogra - aquela jararaca - passou por lá e adiantou mais uma... E assim foi. Rapaz, a gente comemorou o Natal lá pelo dia 20. Que barbaridade!

No ano passado, eu tive a honra de ser o primeiro artista gaúcho a ter um boneco de cera exposto no Museu de Cera de Gramado. Mas que falta de opção!

Agora, quem é da Capital tem a chance de ver o meu boneco de pertinho e bater um retrato com ele. A minha réplica perfeita está exposta gratuitamente, no primeiro andar do Bourbon Country.