Guri de Uruguaiana fala sobre mês de outubro: "É Dia das Crianças ou das bruxas, vivente?"

Pitaco

É Dia das Crianças ou das bruxas, vivente? Foto: Divulgação / Guri de Uruguaiana

Buenas! Neste domingo, começa o mês de outubro, e o Licurgo resolveu colocar uma foto de quando ele era criança no perfil do Facebook. Quando vi aquele monstrinho, perguntei se era uma homenagem ao Dia das Crianças ou ao Dia das Bruxas! O coitado era tão feio quando nasceu que tiveram que botar película para escurecer o vido na incubadora, para não traumatizar as outras criancinhas.

Eu acho que ele botou aquela foto no perfil para combinar com as atitudes que ele tomou nesse ano. É impressionante como o tempo vai passando e o Licurgo não amadurece! Mas esse negócio de amadurecer é difícil mesmo.

Zona de conforto

Uma vez, um compadre me disse que pra amadurecer de verdade, eu tinha que sair da minha zona de conforto. Putz! Se já tá desconfortável na minha zona de conforto, imagina se eu saio dela!

O pior de tudo é que eu quis botar também uma foto de criança no meu perfil, mas me dei conta que eu sou tão velho que, na minha época, nem tinha câmera digital. Que barbaridade! De fato, muita coisa mudou desde a minha infância. Hoje em dia, as crianças, aos três anos, já tem tablet. No meu tempo, nessa idade, eu só tinha catapora!

Bombou na Rede

Término em paz é coisa rara Foto: Reprodução / Facebook

Chê! Nessa semana, bombou na rede uma notícia curiosa. O ex-casal Joana Soares, 18 anos, e Theodoro Inocêncio, 17, encontrou uma maneira divertida de expor o final do relacionamento. Eles fizeram uma foto ao lado de um mural escrito "terminamos". O registro bombou no Facebook, com mais de 15 mil compartilhamentos!

Eu não sei de quem foi a culpa do término do relacionamento, mas desconfio que o Theodoro seja "Inocêncio". Que barbaridade! De qualquer forma, é uma coisa rara um namoro terminar assim, em clima de paz. Normalmente, ex sempre deixa aquele gostinho de quero mais. Quero mais é que se exploda!

Correio Amoroso

Guri, existe mesmo esse negócio de relacionamento perfeito? Fernando Schreiber, São Leopoldo.

Olha, Fernando, depende do que tu busca em uma chinoca. O Licurgo, por exemplo, busca uma prenda que goste de dar longas caminhadas ao lado dele... porque ele é pobre e não tem carro.

Uma vez, o bagual se apaixonou por uma prenda tão bonita que parecia até aquelas geladeiras prateadas que sai água da porta, sabe? Mas ele nunca se declarou, e ela acabou ficando com outro. Isso foi até bom para o Licurgo, que pôde parar de gastar dinheiro com a musculação... pois já carrega peso suficiente na consciência.

Jornal Bagual

Te cuida, Bonner! Foto: Divulgação / Guri de Uruguaiana

Nesta semana, lancei um novo quadro nas mídias sociais. É o Jornal Bagual. Trata-se de um jornal semanal, com direito cenário virtual e tudo, em que eu comento as notícias da semana!

William Bonner que se cuide! O primeiro episódio já está no ar e tu podes conferir no meu Facebook.