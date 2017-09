Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 23/09/2017 | 00h05 Atualizada em

Essas fortes emoções que não se pode definir nem tampouco compartilhar, porque provavelmente as pessoas não as compreenderiam, servirão para você orientar seus passos e adquirir motivação para seguir em frente.

É incomum que haja concordância entre as pessoas e, por isso mesmo, já que este é um momento de rara concordância, você deveria o aproveitar bem, fazendo avançar os assuntos que dependem desse estado de coisas.

Pouse seus olhos materiais e espirituais no objetivo que pretende conquistar e consagre o dia de hoje para fazer os movimentos devidos de aproximação. Você verá que os mistérios da vida conspirarão ao seu favor. Você verá.

Permita que a imaginação oriente seus passos, mas ao mesmo tempo, cuide para que essa não seja contaminada pela fantasia. A imaginação sempre promove boas resoluções, enquanto que a fantasia degringola em caprichos.

Fortes emoções precisam ser tratadas com cuidado, tanto aquelas que surgem como irritação ou raiva, quanto as que promovem entusiasmo celestial. Essas fortes emoções hão de ser administradas com muita sabedoria.

A harmonia nos relacionamentos é uma conquista diária, por isso, não durma em cima dos louros conquistados, mas aceite o desafio cotidiano de fazer os ajustes devidos para que tudo continue sendo bom para todas as pessoas envolvidas.

Há questões práticas que foram negligenciadas, mas que surgem como oportunidades de, agora, você dar conta delas e não ter de se preocupar no futuro. Procure, por isso, não se deixar seduzir com outros assuntos.

Algumas coisas que davam muito certo outrora começam a dar sinal de desgaste e isso não há de se tornar motivo de frustração para você, mas incentivo para usar a criatividade e inventar novas formas de celebrar.

Há pistas sutis que passam inadvertidas, mas que se você as usasse para promover investigações sinceras, com certeza conduziriam seus passos a um panorama mais amplo de possibilidades de progresso. Investigue.

Importante é preservar a qualidade dos relacionamentos de amizade, e isso requer atenção para não se deixar levar por baixos sentimentos nem tampouco contaminar com as maledicências que circulam por aí.

Deixe de lado as questões pessoais, porque haverá outra oportunidade melhor que a de hoje para resolvê-las. Dedique seu tempo a organizar suas finanças e a promover ações que incrementem seu fluxo de caixa.

Procure dar ouvidos à intuição, que sempre será essa primeira e fugaz informação que a mente percebe, antes de se deixar seduzir pela sequência lógica de argumentações que a contraria. Experimente se orientar por ela.