Luciano Périco: "Final antecipada"

Gigante da Galera 27/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Inter e América-MG disputam hoje, no Beira-Rio, quem será o campeão da Série B. Óbvio que falta muita coisa para finalizar a competição. Porém, essa situação colocada é muito mais um simbolismo. Uma vitória, pra qualquer um dos lados, é um passo importante para botar a mão na taça.

As duas melhores equipes do torneio farão um cabo de guerra, como na brincadeira de criança: cada um puxando para o seu lado. Tanto o Coelho quanto o Colorado estão cumprindo o primeiro objetivo: sair do inferno da B e voltar para o céu da A!

Com absoluta certeza, o Inter é melhor time. Favorito, portanto, para chegar na frente. É fato! Chega a ser, até mesmo, uma obrigação patrolar os adversários, com toda a estrutura que possui e pela qualidade da atletas. Com D'Alessandro de volta, o Inter cresce na parada. Ele é o centro do time de Guto Ferreira. Com todos esses ingredientes, o jogo promete ser um dos melhores da competição!

ESCOLHA

Chegou a hora de Renato definir, de fato, quem será o substituto de Pedro Rocha pelo lado esquerdo do campo. Everton e Arroyo são as principais possibilidades. Colocar Fernandinho na função, quando Luan voltar, não me parece a melhor solução. Ele rende mais pela direita. Penso que é hora de Arroyo ter uma sequência de jogos. O equatoriano mostra ser mais combativo defensivamente. Por isso, estaria na frente de Everton.

PARADA

Ramiro está precisando de uma folga. É evidente a queda de rendimento do cara que mais atuou na temporada. O motorzinho gremista já esteve em campo em 47 partidas. Jogando sempre em alta intensidade, ele acaba sendo um dos atletas que mais se desgasta no time do Grêmio. Por isso, chega uma hora em que é preciso dar um tempo. Reabastecer as forças para a sequência da Libertadores no final de outubro!