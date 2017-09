Luciano Périco: outra oportunidade perdida pelo Grêmio

Gigante da Galera 25/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Virou regra: quando o Corinthians marca passo no Brasileiro, o Grêmio não aproveita! A derrota por 1 a 0 com o Bahia na Fonte Nova, com pênalti mal marcado, custou a vice-liderança. O Santos chegou aos 44 pontos. E mais: o Palmeiras chegou junto com 43. Jael começou como titular na frente e não deu resposta. Aposta errada de Renato! Vem de longa parada e vai precisar de tempo. Não dá pra entender por que Éverton ficou no banco. Arroyo começou como titular pela primeira vez e teve uma atuação apenas discreta pelo lado esquerdo. Mas mostrou que pode ser titular com uma maior rodagem. O jovem Patrick entrou com personalidade e carimbou a trave do Bahia. No final de contas, a bola puniu! O Grêmio poderia ter trazido três pontos na bagagem. Tem mais qualidade do que o Bahia. Derrota amarga!

FALTA POUCO

Sem fazer muita força, o Inter deu mais um passo de volta à elite. Apesar do péssimo gramado, o Colorado poderia ter feito mais do que 1 a 0 em Caruaru. Somando só mais 15 pontos em 13 jogos, deixa o purgatório. Questão de tempo! O fraco Náutico mostrou por que é presença cativa no Z-4. Edenilson foi o protagonista do Inter. Gutiérrez, apenas discreto. Valeu mesmo pela vitória!

BICHO PEGANDO

Depois da lambada na Libertadores, o Santos vem com tudo no Brasileiro. Levir Culpi é um baita jóquei e o grupo tem qualidade. O Palmeiras ganhou fora de casa e também quer um espaço na ponta de cima. Ruim para o Grêmio, que terá mais adversários na caça ao líder. É claro, sem esquecer a briga por uma vaga direta na Libertadores pelo G-4. Botafogo e Cruzeiro entraram na luta.