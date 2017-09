Mais de 240 vagas de emprego no Sine: veja quais são as oportunidades

Oportunidade de trabalho 25/09/2017 | 12h16 Atualizada em

Foram disponibilizadas nesta segunda-feira (25) 246 vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre. Entre os destaques, há 50 vagas para montador e outras 50 para operador de máquina fixa.

As inscrições deve ser feitas na unidade que fica na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Leve carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

Leia mais

Brasil registrou aumento de empregos em serviços e queda na agropecuária

UFRGS oferece mais de 300 vagas para quem já tem diploma de graduação

Concursos públicos: 200 vagas e cadastro reserva em 10 cidades gaúchas



Confira os cargos e vagas disponíveis: assistente de vendas (20), atendente de lojas e mercados (20), auxiliar contábil (1), auxiliar de expedição (1), balconista de açougue (20), carpinteiro de estruturas (1), cozinheiro geral (1), eletricista de instalações de prédios (5), fiambreiro na conservação de alimentos (1), fiscal de prevenção de perdas (20), instalador de alarme (5), instalador-reparados de rede elétrica (5), mestre padeiro (1), montador à mão (50), operador de caixa (20), operador de empilhadeira (20), operador de máquinas-fixas em geral (50), representante comercial autônomo (3), serralheiro (1) e técnico mecânico (1).