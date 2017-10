Cacalo: "Descanso providencial"

Paixão Tricolor 04/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Depois da vitória sobre o Fluminense, o Grêmio decidiu conceder uma folga de dois dias a seus atletas. Pode parecer estranho uma decisão como essa no meio de duas competições importantes. No entanto, quero me valer da experiência que tive como dirigente para abordar o assunto.

Muitas pessoas não entendem esse tipo de folga. Passei por isso e, naquela época, chegávamos a jogar quase 100 partidas por temporada. Era muito difícil conseguirmos algum tempo ocioso para a folga necessária. Inclusive, tínhamos muitas viagens para o Exterior. Na imensa maioria das vezes, conseguíamos encontrar alguns curtos períodos para que os atletas pudessem descansar física e emocionalmente.

Decisões desgastantes

Sempre foi produtivo esse posicionamento. No momento atual, embora não tenhamos que disputar tantos jogos como naquele período, há também muitas decisões que intensificam o desgaste físico e psicológico. Por todos esses motivos, penso que existe razão suficiente para que haja esse descanso fora de época, em face da nível de desgaste que assola os profissionais.

E, também, com dez dias sem jogos, além do descanso referido, presume-se que muitos podem caprichar no tratamento médico necessário. Por ora, no clube, há muitos lesionados que necessitam dessa parada para retornarem com toda a força, visando a Libertadores e o prosseguimento do Brasileirão.