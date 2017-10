Entrega de kits gratuitos para a TV digital: confira quem tem direito e como pedir

No Rio Grande do Sul 04/10/2017 | 13h20 Atualizada em

Famílias de Porto Alegre e de outras 88 cidades do Estado (confira abaixo a lista dos municípios) cadastradas nos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, já podem agendar e retirar o kit gratuito para a TV digital. Ao todo, serão distribuídos 432 mil kits com antena digital e conversor em municípios da Região Metropolitana, parte do Litoral Norte, Vale do Taquari e Serra. Nessas áreas, o sinal de TV analógico começará a ser desligado no dia 31 de janeiro de 2018. Para as demais regiões do Estado, a entrega dos kits ocorrerá em outra fase.

Os detalhes sobre a entrega foram divulgados em evento da Seja Digital – entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável pelo processo de digitalização da TV no Brasil – nesta quarta-feira (4), em Porto Alegre. A população deve acessar o site Seja Digital ou ligar gratuitamente para o telefone 147 para fazer o pedido dos equipamentos. É preciso ter em mãos o número de identificação social (NIS). Os equipamentos serão entregues no local, dia e horário que as famílias escolherem quando fizerem o agendamento.

Leia mais

Sinal da TV analógica começa a ser desligado em 120 dias: tire suas dúvidas

Saiba quando será o desligamento do sinal analógico na sua cidade

TV digital: saiba para onde apontar sua antena paraver a RBS TV



– Na média, a entrega do kit é marcada para até o dia seguinte ao da realização do agendamento. As pessoas beneficiadas poderão escolher o local mais próximo, além de definirem o horário em que poderão retirar – afirma o presidente da Seja Digital, Antonio Carlos Martelletto.

A programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital para essas 89 cidades a partir de 31 de janeiro do próximo ano. Em todo o Rio Grande do Sul, esse processo será concluído até dezembro de 2023 (confira o cronograma abaixo).

Caso a televisão seja de tubo, ou algumas compradas antes de 2012, ela recebe o sinal analógico. Para esses casos, é necessário um conversor digital e uma antena digital. Agora, para quem tem uma televisão fininha, comprada depois de 2012, é necessário somente uma antena digital para receber o sinal digital. É sempre importante verificar a instalação desses equipamentos com um profissional antenista, capacitado a fazer esse processo com melhor qualidade.

Leia todas as notícias sobre TV Digital

Agendamento e entrega dos kits gratuitos da TV digital

– Acesse o portal Seja Digital ou ligue gratuitamente para o telefone 147

– Tenha em mãos o Número de Identificação Social (NIS)

– Agende a retirada em local, dia e horário da sua escolha.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelos seguintes canais:

- 4020-7191 para Porto Alegre e Região Metropolitana

- 0800-051-6336 para demais localidades

- Mais informações neste site da RBS TV

Confira as datas de desligamento do sinal analógico em cada região do RS:

- 31/1/2018: RBS TV Porto Alegre (Capital, Região Metropolitana e parte do Litoral Norte), RBS TV Santa Cruz (Vale do Taquari), RBS TV Caxias do Sul (Serra)

- 28/11/2018: RBS TV Pelotas e RBS TV Rio Grande

- 5/12/2018: RBS TV Santa Maria

- Até 31/12/2023: demais regiões

Além de Porto Alegre, confira as 88 cidades que já podem fazer a solicitação do kit gratuito:

Alto Feliz, Alvorada, Araricá, Arroio do Meio, Arroio dos Ratos, Balneário Pinhal, Barão, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Bom Retiro do Sul, Brochier, Butiá, Cachoeirinha, Campestre da Serra, Campo Bom, Canela, Canoas, Capela de Santana, Capivari do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Charqueadas, Cidreira, Colinas, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, Estrela, Farroupilha, Fazenda Vila Nova, Feliz, Flores da Cunha, Garibaldi, General Câmara, Glorinha, Gramado, Gravataí, Guaíba, Harmonia, Igrejinha, Imbé, Imigrante, Ivoti, Lajeado, Linha Nova, Monte Belo do Sul, Montenegro, Morro Reuter, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Osório, Palmares do Sul, Pareci Novo, Parobé, Paverama, Picada Café, Portão, Presidente Lucena, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, São Jerônimo, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Leopoldo, São Marcos, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Tabaí, Tapes, Taquara, Taquari, Teutônia, Tramandaí, Três Coroas, Triunfo, Tupandi, Vale Real, Veranópolis, Viamão, Westfalia e Xangri-Lá.