Guerrinha: "É jogo em que o Colorado certamente será mais exigido"

Guerra Total 03/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Logo mais, em Curitiba, o Inter, líder, sobrando na turma, visita o Paraná. O adversário faz campanha muito boa, com chance de voltar, após muitos anos, a conviver entre os melhores do futebol brasileiro.

Um jogo em que o Colorado certamente será mais exigido, mas que tem todas as possibilidades de somar mais três pontos, pela maior qualidade. Tudo para seguir, cada vez mais tranquilo, na ponta da tabela e muito mais perto de um objetivo que virou apenas questão de tempo.

CAUTELA

Devagar com o andor.

Verdade que o Grêmio, mesmo com vários desfalques, produziu muito mais do que nos últimos jogos na vitória sobre o Fluminense e deixou o seu torcedor mais animado. Mas vale lembrar que o time carioca defende mal, ataca mal, corre riscos de rebaixamento e, por isso, a melhora do time do Renato Portaluppi merece ser vista com cautela.

GORDURA

Diminuiu a gordura.

Ainda líder, o Corinthians empatou com o Cruzeiro e viu o Santos diminuir a desvantagem. Mesmo jogando menos do que fez no turno, o Timão tem oito pontos a mais do que o Peixe e segue favoritão ao caneco.

RUINDADE

Não é por acaso.

Com os resultados da rodada, o Fluminense ficou muito perto do Z-4 e encontrou, no desembarque, um ambiente tenso, com cobranças para todos os lados. Se vai salvar a pele, ninguém sabe, mas a verdade é uma só: o Fluzão tem um time bem ruim.

PERGUNTINHA

O Corinthians vai entregar o ouro?