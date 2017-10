Guerrinha: "Foi uma derrota injusta"

Guerra Total 04/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Acontece muitas vezes.

Num jogo em que só acordou na segunda etapa, o Inter levou um gol numa bobeira geral dos seus defensores, sufocou o Paraná, mas abusou dos cruzamentos e esbarrou no último lance, perdeu o jogo, mas segue muito tranquilo na ponta da tabela.

Uma derrota injusta, que não altera o rumo do Colorado. O time segue como o melhor da Série B e pode começar a pensar no convívio entre os grandes em 2018.

Previsão

Já dá para arriscar.

Faltando 11 jogos para o final, cinco deles em casa, é fácil imaginar que o Inter, dono da bola mais afinada da Segundona, vai acabar a competição, no mínimo, com 75 pontos.

Uma campanha mais do que esperada para quem tem um grupo com muito mais qualidade do que os seus adversários, inclusive com alguns reservas que seriam titulares, com sobras, em todos outros clubes que disputam a Segundona.

NOVELA _ Ainda vai se arrastar.

Os dias estão passando, o calendário deu uma trégua e, até agora, o Grêmio ainda corre atrás da máquina para tentar colocar o autógrafo do diferenciado Luan na renovação de contrato.

Sabemos que as negociações mudam do dia para a noite, mas tudo indica que essa novela ainda terá muitos capítulos e um final que ninguém se atreve a adivinhar.

INCRÍVEL _ Fica difícil acreditar.

Sem comemorar vitória faz muito tempo, o Sport é o mais novo habitante do Z-4 do Brasileirão.

Para quem figurou por bom tempo entre os melhores, a situação é mais do que preocupante e pode acabar em rebaixamento.

PAREDÃO _ Pode acabar mal.

Contratado como solução, o técnico Cuca segue enrolado, sem conseguir fazer o Palmeiras entrar nos trilhos e começa a ser muito pressionado.

Não é de duvidar que, em 2018, o Verdão possa ter um novo comandante.

Perguntinha

O Inter sabe que precisa de reforços?