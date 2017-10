Luciano Périco: "A matemática colorada rumo ao acesso"

Gigante da Galera 03/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Na calculadora de Guto Ferreira, o Inter garante o retorno à Série A com 66 pontos. Faltam quatro vitórias. Mas o treinador está sendo cauteloso. Todas as contas indicam que, com 63 pontos, sai do inferno!

Um dado importante é a diferença para o quinto colocado, que no momento está em nove pontos. Além disso, o Colorado tem uma marca imponente: 10 vitórias em 11 jogos! Já disse e repito: o Inter é muito melhor do que os demais.

O duelo com o Paraná terá um grande público em Curitiba. Não será a barbada que foi o jogo contra o Santa Cruz no Beira-Rio. Mas o Inter é favorito. O time paranaense vem de derrota para o Figueirense, e um novo resultado negativo coloca em risco a vaga no G-4. Vai meter pressão atrás da recuperação.

Outro detalhe do jogo é a grama sintética na Arena da Baixada. Mesmo que o gramado utilizado seja do padrão Fifa, nunca será igual ao natural. Pelo menos, o Paraná também não está habituado ao piso.

Nico _ Aleluia! Nico López vai ser titular contra o Paraná. A suspensão de William Pottker forçará Guto Ferreira a encontrar uma vaga para o artilheiro do Inter na temporada. A última vez em que o uruguaio iniciou uma partida foi contra o Atlético-MG, no final de agosto, pela Primeira Liga. Já pela Série B, o camisa 7 está sem começar um jogo desde julho, no confronto contra o Oeste.

A escolha _ Se o técnico Renato tivesse que escolher apenas um jogador para estar em campo contra o Barcelona-EQU pela Libertadores, aposto todas as fichas que gostaria de contar com Luan. Ele é a principal peça da equipe gremista. Faz o time jogar! Entre todos os lesionados, Michel é a principal dúvida para o confronto decisivo. Se não puder jogar, fará muita falta.