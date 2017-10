Sinal da TV analógica começa a ser desligado em 120 dias: confira perguntas e respostas /

TV digital 04/10/2017 | 06h00 Atualizada em

É bom os gaúchos não se perderem na contagem: faltam 120 dias para o início do desligamento do sinal analógico no Rio Grande do Sul. Ele começará no dia 31 de janeiro de 2018 e seguirá até 2023. Por isso é importante o telespectador conferir se na sua televisão está aparecendo um "azinho". Isso quer dizer que o sinal recebido ainda é analógico e então é preciso fazer mudanças. Caso a televisão seja de tubo, ou algumas compradas antes de 2012, ela recebe o sinal analógico. Para esses casos, é necessário um conversor digital e uma antena digital. Agora, para quem tem uma televisão fininha, comprada depois de 2012, é necessário somente uma antena digital para receber o sinal digital. É sempre importante verificar a instalação desses equipamentos com um profissional antenista, capacitado a fazer esse processo com melhor qualidade.

– É importante não deixar a aquisição dos equipamentos para a última hora. Até para não correr o risco de ficar sem esses equipamentos na reta final do processo – alerta o gerente de projetos da RBS TV, Emerson Costa.

Nesta quarta-feira (4), a Seja Digital divulgará as informações sobre o processo de entrega de kits gratuitos para famílias inscritas em programas sociais do governo federal. A Seja Digital é a entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável pelo processo de digitalização da TV no Brasil.

Perguntas e respostas sobre a TV Digital

Posso continuar assistindo a RBS TV pela TV a cabo?

Para quem assiste na TV a cabo, não muda nada. Apenas confira com a sua operadora os canais abertos disponíveis.

Quais os tipos de televisores que necessitam de conversor?

Todas as televisões de tubo necessitam do conversor externo. Já as de tela plana fabricadas após 2012 não necessitam de conversor externo. Para as fabricadas antes de 2012, é preciso verificar o manual da TV ou entrar em contato com o fabricante para saber se ela já possui ou não o conversor.

Como faço para instalar a antena se moro em condomínio?

As pessoas que residem em prédios devem entrar em contato com o síndico para saber se o prédio possui antena externa e cabeação (sistema de distribuição interna) adequada para o sinal digital que é transmitido em UHF.

Qual o tipo de antena que devo utilizar para ter acesso ao sinal digital?

A antena precisa ser externa e UHF. Se a antena existente for VHF, será necessária a troca. Veja neste link os modelos de antenas.

Quando o sinal analógico será desligado?

O desligamento do sinal analógico segue cronograma definido pelo governo federal. Começa a ser desligado no dia 31 de janeiro de 2018 na Capital, Região Metropolitana, parte do Litoral Norte (RBS TV Porto Alegre), Vale do Taquari (RBS TV Santa Cruz) e Serra (RBS TV Caxias do Sul). Confira as datas de desligamento do sinal analógico em outras regiões:

- 28/11/2018: RBS TV Pelotas e RBS TV Rio Grande

- 5/12/2018: RBS TV Santa Maria

- Até 31/12/2023: demais regiões

Tenho uma antena interna e o sinal não é muito bom. O que posso fazer?

A antena interna deve ser substituída por uma antena externa de UHF. Antena interna não é indicada para recepção do sinal digital. Ela não garante estabilidade do sinal. Só é possível ser usada antena interna por quem reside em local próximo e sem obstrução de morros ou prédios entre a residência e a antena transmissora da emissora.

Não tenho condições de pagar o conversor e a antena. Vou ficar sem acesso a televisão aberta?

Todas as pessoas cadastradas nos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, terão direito a receber gratuitamente um kit composto por antena, cabo e conversor. Detalhes sobre a distribuição dos kits no Rio Grande do Sul serão divulgados nesta quarta-feira.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelos seguintes canais:

- 4020-7191 para Porto Alegre e Região Metropolitana

- 0800-051-6336 para demais localidades

