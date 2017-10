Vem aí o novo Junte & Ganhe Tá com Tudo 

Promoção 03/10/2017 | 09h00 Atualizada em

Um grande sucesso está de volta ao Diário Gaúcho. No dia 20 de outubro, na capa do DG, será publicado o primeiro selo do novo Junte & Ganhe Tá com Tudo, que traz o kit mais amado e mais pedido pelos leitores, que já foi um arraso em outras edições.

São três potes de vidro – um de 640ml, um de 1 litro e outro de 1,5 litro – com tampa e trava para usar desde o preparo dos alimentos até a hora de servir, do forno e micro-ondas à geladeira e freezer. Além de práticos e úteis, são tão bonitos que podem ser servidos à mesa.

Para garantir o kit, é só colecionar 70 selos que serão publicados diariamente na capa do DG e colar na cartela que deverá ser trocada pelos produtos nos pontos de troca, em datas a serem divulgadas em breve. Então, prepare-se para começar a coleção e levar para casa o kit que é xodó dos leitores.