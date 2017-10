Vestibular de verão da Udesc: inscrições vão até sexta-feira

Em Santa Catarina 04/10/2017 | 10h00 Atualizada em

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) recebe inscrições para o vestibular de verão 2018 neste site até a próxima sexta-feira (6). A taxa de inscrição, que custa R$ 110, pode ser paga até o dia 9 de outubro, em agências bancárias, caixas eletrônicos, lotéricas e internet banking. Os candidatos que obtiveram isenção da taxa pelo critério socioeconômico ou por doação de sangue também precisam se inscrever nos cursos no site oficial. Confira o edital do concurso neste link.

A prova objetiva e a redação serão realizadas no dia 26 de novembro, enquanto a prova específica de Música ocorrerá em 25 de novembro, e a de Teatro, em 7 de dezembro. Os aprovados na primeira chamada serão divulgados até 12 de dezembro, e os novos estudantes começarão a ter aulas em fevereiro de 2018.

Leia mais

Prepare o bolso: vem aí o reajuste nas mensalidades das escolas privadas

Ministro da Educação defende direito de trabalhador usar FGTS para quitar Fies

Concursos públicos com inscrições abertas: são mais de 600 vagas



Estão abertas 1.273 vagas de 49 cursos presenciais de graduação, que são gratuitos e oferecidos nas cidades de Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul.

Vagas e cotas

As vagas do Vestibular de Verão representam 75% do total para o próximo semestre letivo. As restantes são preenchidas com notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os únicos cursos que oferecem 100% das vagas pelo vestibular são Teatro e Música (Licenciatura e Bacharelado), pois exigem também prova prática.

O sistema de cotas da Udesc se mantém. São 20% das vagas para candidatos com todo o Ensino Médio realizado na rede pública e 10% para candidatos negros.

Com informações do Diário Catarinense.