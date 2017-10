Zé Victor Castiel: "Derrota pode servir de alerta para não baixar a guarda"

Paixão Colorada 04/10/2017 | 07h00 Atualizada em

O Internacional não fez uma boa partida e mereceu a derrota para o Paraná. Deveria ter passado por cima do circo armado pelo time paranaense e, principalmente, das jogadas violentas incentivadas pelo técnico contra a equipe colorada. Arbitragem caseira e fraquinha, o que também prejudicou o ritmo do jogo.

D'Ale foi mal e não conseguiu repetir as últimas atuações. Nico López não teve o espaço necessário para realizar suas jogadas e praticamente inexistiu. A zaga do Internacional falhou clamorosamente no gol do adversário.

Essa derrota não traz nenhum prejuízo prático em relação à tabela, mas pode servir como alerta para que não se baixe a guarda nos próximos jogos.

Muito critério

Quanto mais se aproxima o momento de o Internacional confirmar sua volta para a Primeira Divisão do futebol brasileiro, mais se apossa de mim um sentimento de que, para a queda nunca mais acontecer, há de se ter um planejamento prévio. Futebol depende de estratégias diretivas traçadas com muita antecedência.

Assim que terminar o ano, começam a retornar os jogadores que pertencem ao clube, mas estão emprestados para outras equipes. Essa triagem deverá ser feita com muito critério. Há de se examinar com muito cuidado as necessidades e carências do elenco para não iniciar o ano cometendo erros.

Jogadores que pularam da barca e se recusaram a disputar a Segunda Divisão certamente não possuem o carinho necessário para jogar pelo Internacional.