Adolescente é suspeito de matar o padrasto para defender a mãe em Sapiranga

Um adolescente de 17 anos é procurado pela Polícia Civil por supostamente ter assassinado o padrasto dele, de 44 anos, na noite de domingo (3) em Sapiranga, no Vale do Sinos. O delegado Fernando Branco diz que o objetivo inicial é ouvir o que o suspeito tem a dizer para depois tomar uma decisão sobre apreensão ou não dele.

O crime ocorreu por volta das 22h, em uma casa da Rua Anita Garibaldi, no bairro Jacó. A irmã do adolescente contou aos policiais que ele interferiu em uma briga entre o padrasto e a mãe. O homem estaria agredindo a mulher com golpes de facão, quando o filho interveio e atingiu o padrasto com golpes de facada.

O adolescente fugiu do local após o crime. A mãe dele será ouvida neste segunda-feira (4) pela polícia.