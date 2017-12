Caravana da TV Digital passa por dois bairros de Porto Alegre neste final de semana

Zona Norte 01/12/2017 | 17h23

Repetindo a dobradinha, a Caravana da TV Digital passa pelos bairros Rubem Berta e Restinga neste final de semana (2 e 3), em Porto Alegre. Também acontecem mutirões para a retirada do kit na Região Metropolitana. Falta pouco para que o sinal analógico comece a ser desligado: 31 de janeiro de 2018 é a data para Porto Alegre e outras 88 cidades, regiões da RBS TV Porto Alegre (Capital, Região Metropolitana e parte do Litoral Norte), RBS TV Santa Cruz (Vale do Taquari) e RBS TV Caxias do Sul (Serra).

Foto:

Quem passar pelo evento poderá tirar dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico e agendar a retirada de kits gratuitos de conversor de sinal. O kit é distribuído gratuitamente para famílias que são beneficiadas por programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, Pronatec e Minha Casa Minha Vida. Também é possível fazer o pedido do kit no portal Seja Digital ou pelo telefone 147. Em todos os casos, é preciso ter o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

A Caravana também conta com apresentações culturais, o ônibus Gravaêh (que oportuniza a gravação de músicas), realização de shows, atividades de literatura e exibição de cinema e teatro.

Leia mais

Três cidades recebem o Dia D da TV digital no sábado

TV digital: confira passo a passo para instalar a antena e o conversor

Assistir TV no smartphone é uma das vantagens do sinal digital



Confira a programação:

Rubem Berta

Quando: sábado (2), das 13h às 19h

Onde: Praça México (Rua Ada Vaz Cabeda, 497)

Humaitá

Quando: domingo (3), das 14h às 19h

Onde: Rua Engº Felício Lemieszek





Mutirões de agendamento para retirada do kit:

Sapucaia do Sul

Quando: sábado (2) e domingo, das 10h às 16h

Local: CRAS Oeste, Bairro Sete e Santa Luzia

São Leopoldo

Quando: sábado (2), das 10h às 16h

Local: Parque dos trabalhadores e também Rua Vicentina Maria Fidélis, nº 350

Porto Alegre

Quando: domingo (3), das 10h às 16h

Local: Pelas ruas e entorno (Vila Tamaca, Bonsucesso, Quinta do Portal, Passo da Batalha, Paradas 21 até 26)

Alvorada

Quando: domingo (3), das 10h às 16h

Local: Bairro Americana e entorno

Canoas

Quando: domingo (3), das 9h às 12h

Local: Praia do Paquetá (Avenida das Canoas – Mato Grande, Canoas)

Quando: domingo (3), das 14h às 16h

Local: Escola Rui Cirne (R. Dona Maria Isabel, 745 - Mato Grande, Canoas)

Gravataí

Quando: domingo (3), das 10h às 16h

Local: Bairro Cohab C e entorno



Dúvidas sobre a TV Digital:

- 4020-7191 para Porto Alegre e Região Metropolitana

- 0800-051-6336 para demais localidades

- Mais informações neste site da RBS TV

Datas de desligamento do sinal analógico em cada região do RS:

- 31/1/2018: RBS TV Porto Alegre (Capital, Região Metropolitana e parte do Litoral Norte), RBS TV Santa Cruz (Vale do Taquari), RBS TV Caxias do Sul (Serra)

- 28/11/2018: RBS TV Pelotas e RBS TV Rio Grande

- 5/12/2018: RBS TV Santa Maria

- Até 31/12/2023: demais regiões