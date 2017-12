Guerrinha: "É dia de fechar a conta no Brasileirão"

Guerra total 02/12/2017 | 07h00 Atualizada em

Neste domingo, em Belo Horizonte, o Grêmio, tricampeão da Libertadores, com a cabeça em Abu Dhabi, no Mundial de Clubes, mais uma vez com o seu time reserva dos reservas, se despede do Brasileirão. O jogo contra o Atlético-MG serve para aumentar a conta bancária.

Apesar da irregularidade do Galo, a parada é das mais complicadas para os meninos do Humaitá e tudo indica que o Tricolor, que até chance teve de ser o dono do título, vai mesmo sofrer outra vez.

FAXINA _ Tudo dentro da rota.

Antes de anunciar os primeiros reforços, o Inter trabalha com um assunto não menos importante:

o que fazer com os que estavam fora e voltam ao Beira-Rio no início de janeiro.

Pelas notícias, parece que a maioria do grupo que trabalhou em outros clubes vai continuar vendendo o seu peixe longe da torcida vermelha.

Piada do Guerra

Na pequena Capela de Santana, interior de Uruguaiana, o Zélio, que ganha a vida como domador, foi sorteado comum smartphone na festa da igreja onde frequenta.

Desacostumado com o aparelho, o homem recebeu o prêmio, olhou, agradeceu e guardou na sua pequena maleta. Observando que o Zélio não levava jeito para usar o aparelho, o padre, imaginando que até poderia receber de volta o prêmio para um novo sorteio, aproximou-se do homem e mandou bala:

_ Filho, o que tu vais fazer com esse smartphone?

_ Padre, o fone é para mim! E o "esmarte" vou dar para a minha irmã passar nas unhas!!!