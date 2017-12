Gustavo Manhago: "O caminho do hexa começou bem"

Gigante da Galera 02/12/2017 | 07h00 Atualizada em

Recebi com otimismo o sorteio dos primeiros adversários do Brasil na Copa da Rússia em 2018. Não há como não prever uma classificação brasileira no Grupo E, com Suíça, Costa Rica e Sérvia. Está na estreia, contra os suíços, em Rostov, no dia 17 de junho do ano que vem, a maior dificuldade.

A Suíça fez ótima campanha nas Eliminatórias, mas parou em Portugal, de Cristiano Ronaldo, na fase classificatória. Precisou da repescagem para chegar ao Mundial. Tem ótima defesa e, certamente, vai apresentar dificuldades aos comandados de Tite. Quanto a costarriquenhos e sérvios, nenhum temor. O Brasil deve se dar bem e ser primeiro do grupo, torcendo para que a Alemanha não fique em segundo no Grupo F. Assim, nosso caminho nas oitavas passaria, muito provavelmente, por Suécia ou México.

INTER E O FUTURO

Bom programa para os colorados no domingo à noite. O Inter recebe o Santos no Beira-Rio, às 20h. O jogo de volta da final do Brasileirão de Aspirantes será na Vila Belmiro, dia 10. No time treinado por Ricardo Colbachini, vale observar garotos como o goleiro Igor, o zagueiro Fábio Alemão, o volante Bertotto e os atacantes Ronald, Ariel e Joanderson.

ROMILDO E A CONMEBOL

Entrevistado no Sala de Redação da Rádio Gaúcha nesta sexta-feira, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., ainda se mostrou incomodado com a Conmebol. Ele quer uma resposta da entidade sobre a atuação do árbitro chileno Julio Bascuñan na primeira partida da final da Libertadores, na Arena. Bolzan não está 100% convicto de que o que ocorreu na noite de 22 de novembro em Porto Alegre foi apenas erro humano ou falha de equipamento (no caso do árbitro de vídeo).